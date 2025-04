Fino all’ultima ombra con Giullari del Vento

La compagnia teatrale I Giullari del Vento presenta Fino all’ultima ombra, opera prima scritta e diretta da Olivia Cordsen, in scena al Teatro Ghione l’11 maggio 2025 alle ore 17:30.

I Giullari del Vento sono una compagnia unica nel panorama teatrale: composta da giovani attori di 11 anni, non seguono un copione tradizionale. Ogni rappresentazione è frutto di un processo creativo collettivo, in cui i partecipanti, guidati dal proprio sentire, adattano e reinterpretano il testo in tempo reale. Questa metodologia valorizza l’improvvisazione, l’espressione autentica e la capacità di reinventarsi, trasformando ogni performance in un evento irripetibile che nasce dall’interazione tra i membri del gruppo e il loro mondo interiore.

La particolarità di questa compagnia risiede anche nel fatto che la regia e la sceneggiatura sono curate dalla loro insegnante psicopedagogista della scuola primaria e attrice, Olivia Cordsen, che li accompagna sin dalla tenera età . Questo spettacolo si inserisce in un progetto di ricerca e sperimentazione didattica, GiochImparando ideato da Barbara Riccardi, Ambasciatrice del Global Teacher Prize. Riccardi sottolinea: «I Giullari del Vento rappresentano un esempio vivente di come l’arte possa essere uno strumento innovativo per l’apprendimento dinamico e trasversale in ambito scolastico».

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.