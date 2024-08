Fiumicino: controlli sul litorale, identificate 74 persone denunciato 26enne per minacce

L’impegno della Polizia di Stato si intensifica sul litorale romano, con un occhio di riguardo per la movida estiva che anima le coste di Fiumicino.

Nel corso del fine settimana, gli agenti del Commissariato Distaccato di Fiumicino hanno messo in campo una serie di controlli straordinari, mirati a garantire la sicurezza e la tranquillità nelle località balneari di Fiumicino, Focene, Fregene e Maccarese, che in estate vedono un notevole aumento di visitatori.

L’attenzione degli agenti si è concentrata soprattutto su stabilimenti balneari, attività commerciali e locali pubblici, veri e propri fulcri della vita notturna estiva. I risultati parlano chiaro: sono state identificate 74 persone, controllati 21 veicoli e sottoposti a verifiche amministrative 15 esercizi commerciali, di cui 3 sono stati sanzionati per irregolarità.

Ma l’attività della Polizia non si è fermata qui. Durante i controlli di routine, i poliziotti sono intervenuti in uno stabilimento balneare dove hanno denunciato un giovane che, scoperto dai proprietari a passare la notte in una cabina, li avrebbe minacciati con un coltello. L’arma è stata poi ritrovata sulla sabbia.

Il giovane è stato condotto presso il Commissariato di Fiumicino, e dopo gli accertamenti di rito, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per minacce aggravate.

Questo episodio sottolinea ancora una volta l’importanza dei controlli capillari messi in atto dalla Polizia di Stato, che continuano a garantire la sicurezza di cittadini e turisti lungo il litorale romano.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙