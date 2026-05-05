Fiumicino, estate 2026: sì al sole, no ai decibel. Baccini firma l’ordinanza

L’estate 2026 sul litorale di Fiumicino parte con il freno tirato. Il sindaco Mario Baccini ha firmato l’ordinanza n. 29, disegnando una stagione balneare all’insegna del rigore: meno rumore, più regole e controlli serrati.

Un’impostazione che punta a evitare gli eccessi del passato e a garantire un equilibrio tra turismo, residenti e operatori.

Stretta sulla movida: niente “far west” sulle spiagge

La linea è chiara: le spiagge non diventeranno discoteche a cielo aperto. Dopo le tensioni e i provvedimenti drastici del 2025, l’amministrazione conferma il pugno duro.

Eventi e dj set saranno consentiti solo con autorizzazioni specifiche e nel rispetto delle normative di pubblica sicurezza previste dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.

Chi non rispetterà le regole rischia molto più di una multa: l’ordinanza prevede la sospensione immediata delle licenze, una misura che pesa sulle scelte dei gestori e ridisegna la programmazione estiva degli stabilimenti.

Calendario più lungo, ma con disciplina

La stagione balneare prenderà ufficialmente il via il 16 maggio e si concluderà il 20 settembre. Tuttavia, per favorire la destagionalizzazione, gli stabilimenti potranno restare aperti fino al 30 settembre, condizioni meteo permettendo. Un compromesso tra esigenze economiche e controllo del territorio.

Spiagge accessibili: obblighi e non più opzioni

Il Comune punta con decisione sull’inclusività. Le nuove disposizioni introducono standard precisi:

Percorsi per persone con disabilità ogni 150 metri

Postazioni in prima fila riservate a utenti con difficoltà motorie

Servizio di salvataggio obbligatorio dalle 9 alle 19

Misure che trasformano l’accessibilità in requisito strutturale e non più facoltativo.

Cani ammessi, ma a condizioni rigide

Resta complesso anche il capitolo animali. L’accesso dei cani è generalmente vietato, salvo aree dedicate autorizzate tramite specifiche procedure. Per chi cerca alternative, rimane disponibile la spiaggia libera di Passoscuro, ma con orari limitati: ingresso consentito solo nelle prime ore del mattino e dopo il tramonto.

Un’estate all’insegna del controllo

Il messaggio dell’amministrazione è netto: garantire ordine, sicurezza e qualità della convivenza tra residenti e turisti. A Fiumicino la stagione balneare 2026 non sarà sinonimo di eccessi, ma di regole precise. Il divertimento resta, ma entro confini ben definiti.

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