Fiumicino, giro di vite sugli abusivi: caccia ai “procacciatori” nei terminal

Controlli serrati e tolleranza zero contro l’abusivismo all’aeroporto di Aeroporto Leonardo da Vinci.

I Carabinieri della Compagnia Aeroporti di Roma Fiumicino hanno condotto una serie di servizi mirati nelle aree arrivi dei terminal, con l’obiettivo di contrastare il trasporto pubblico non autorizzato e il fenomeno del procacciamento illecito di clienti ai danni dei viaggiatori.

Nel corso dell’operazione, i militari della Stazione Fiumicino Aeroporto hanno individuato e sanzionato nove persone sorprese mentre cercavano di intercettare passeggeri senza alcun titolo. Tra questi, quattro autisti di noleggio con conducente (Ncc) e cinque soggetti completamente privi di licenza.

Per tutti è scattata, oltre alla sanzione amministrativa, anche la misura dell’allontanamento dallo scalo per 48 ore, provvedimento adottato per ripristinare condizioni di legalità e sicurezza nelle aree sensibili dell’aeroporto.

Il bilancio dell’operazione è significativo: le multe complessive ammontano a oltre 30mila euro. L’Autorità amministrativa è stata informata per gli ulteriori provvedimenti del caso.

Un’azione che si inserisce nel più ampio piano di controlli volto a tutelare i passeggeri e garantire un servizio regolare, contrastando pratiche scorrette che, soprattutto nei grandi snodi internazionali, rischiano di danneggiare l’immagine e la sicurezza del sistema dei trasporti.

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