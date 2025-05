Fleming, multato per divieto di sosta: aggredisce e minaccia una vigilessa

Una banale multa si è trasformata in una scena da film ad alta tensione, nel cuore del quartiere Fleming.

Erano da poco passate le 11:00 di giovedì 15 maggio quando una pattuglia della Polizia Locale del gruppo XV Cassia, impegnata nei consueti controlli in zona, ha notato un’auto parcheggiata in pieno divieto di fermata, in via Bevagna.

La sosta irregolare ha fatto scattare l’inevitabile verbale, ma ciò che sembrava una semplice sanzione amministrativa si è ben presto trasformato in un caso di cronaca.

A piombare sulla scena è stato il proprietario del veicolo, un uomo di 67 anni, italiano. Non appena si è accorto della multa, l’uomo ha perso completamente il controllo: urla, insulti e poi la furia.

A farne le spese è stata una delle due agenti presenti, presa di mira con frasi minacciose e poi aggredita fisicamente. La collega ha tentato di intervenire, ma l’uomo ha rivolto la sua rabbia anche contro di lei, scatenando momenti di forte tensione in strada.

La situazione è degenerata in pochi istanti. L’agente colpita ha dovuto ricorrere alle cure mediche, mentre altre pattuglie sono accorse sul posto per bloccare l’esagitato, che si rifiutava persino di fornire le proprie generalità.

Alla fine, la mattinata si è chiusa con una denuncia a carico del 67enne, accusato di minacce, resistenza a pubblico ufficiale, oltraggio, lesioni e rifiuto d’identificazione.

