Nel complesso museale del Chiostro del Bramante ha preso il via la mostra “Flowers. Dal Rinascimento all’intelligenza artificiale” che resterà aperta al pubblico fino al 14 settembre 2025. Come suggerisce il titolo stesso, l’esposizione esalta il potere evocativo dei fiori attraverso un inedito racconto che unisce arte, scienza e tecnologie digitali.

Il percorso espositivo – curato da Franziska Stöhr e Roger Diederen – presenta 90 opere che ripercorrono cinque secoli di storia dell’arte, coprendo un arco cronologico che va dal XVI al XXI secolo. Dipinti, sculture, manoscritti ed arazzi si affiancano così ad opere di realtà aumentata ed intelligenza artificiale per raccontare la forza ispiratrice dei doni della natura.

La mostra può vantare prestigiosi prestiti internazionali che provengono, ad esempio, dai Giardini Botanici Reali di Kew e da alcune delle più importanti istituzioni museali della capitale francese, come il Louvre, il Musée d’Orsay, il Petit Palais ed il Musée des Arts Décoratifs.

Una delle opere simbolo di questa mostra è rappresentata dall’installazione “Meadow” che porta la firma dei due artisti olandesi Lonneke Gordjin e Ralph Nauta, fondatori dello studio creativo Drift. Si tratta di una scultura cinetica – appesa al soffitto – composta da una serie di fiori meccanici colorati che aprono e schiudono i loro petali, al ritmo di una coinvolgente coreografia musicale.

Inoltre, sarà difficile non rimanere affascinati dall’estro creativo dell’artista inglese Rebecca Louise Law che ha allestito in un corridoio una sorta di cascata floreale composta da migliaia di fiori secchi, altrimenti destinati al macero.

Ad essere allietato non sarà però solo il senso della vista dei visitatori, grazie alla presenza di un percorso olfattivo – ideato da Campomarzio70 – che diffonde tra le sale le note di fiori d’arancio, gelsomino, rosa e tuberosa.

Infine, assolutamente da non perdere è l’installazione dell’artista multidisciplinare Austin Young che accoglierà il pubblico all’esterno del Chiostro.

QUANDO: fino al 14 Settembre 2025;

DOVE: Chiostro del Bramante – via Arco della Pace, 5;

ORARI: dalla domenica al giovedì dalle ore 10.00 alle ore 20.00. Venerdì e sabato dalle ore 10.00 alle ore 21.00. La biglietteria chiude un’ora prima;

CONTATTI: https://www.chiostrodelbramante.it/

