Follia a Primavalle: irrompe in casa dell’ex e accoltella il rivale. Arrestato 41enne

Un risveglio di sangue nel cuore del quartiere Primavalle. Quella che doveva essere una tranquilla mattinata di sabato si è trasformata in un tentato omicidio tra le mura di un appartamento in via dei Monti di Primavalle.

Un cittadino ecuadoriano di 41 anni è stato arrestato dopo aver aggredito brutalmente un uomo, “colpevole” di trovarsi in compagnia della sua ex compagna.

Il blitz e la furia cieca

L’aggressione è scattata intorno alle prime luci di sabato. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il 41enne – ancora in possesso delle chiavi dell’abitazione dell’ex compagna – sarebbe entrato nell’appartamento a sorpresa. Una volta all’interno, si è trovato di fronte la donna insieme a un amico, un cittadino marocchino di 31 anni.

La vista dell’uomo ha innescato un raptus di gelosia incontrollabile: l’aggressore ha impugnato un coltello da cucina scagliandosi con ferocia contro il rivale.

Due i fendenti diretti al collo; poi, mentre la vittima cercava disperatamente di fuggire per sottrarsi alla furia, un terzo colpo lo ha raggiunto alla schiena.

Soccorsi e indagini

Il tempestivo intervento del 118 ha permesso di trasportare il 31enne d’urgenza al Policlinico Gemelli. Nonostante la gravità e la delicatezza delle ferite riportate, i medici lo hanno dichiarato fuori pericolo di vita: un miracolo, considerando la violenza dell’assalto.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione Roma Montespaccato, che hanno bloccato l’aggressore prima che la situazione potesse degenerare ulteriormente.

L’arma del delitto è stata rinvenuta e sequestrata, mentre i rilievi tecnici sono stati affidati agli esperti della 7^ Sezione del Nucleo Investigativo di Roma per ricostruire l’esatta dinamica del fendente.

Le manette

Per il 41enne si sono spalancate le porte del carcere. L’uomo è stato tradotto presso la casa circondariale di Regina Coeli con l’accusa di tentato omicidio.

Resta ora da chiarire la posizione dell’uomo in merito al possesso delle chiavi e ai precedenti rapporti con la donna, in un episodio che rimarca ancora una volta la drammatica deriva violenta legata a dinamiche di possesso e gelosia.

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