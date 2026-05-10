Follia a Primavalle: irrompe in casa dell’ex e accoltella il rivale. Arrestato 41enne
Per il 41enne si sono spalancate le porte del carcere. L'uomo è stato tradotto presso la casa circondariale di Regina Coeli con l'accusa di tentato omicidio
Un risveglio di sangue nel cuore del quartiere Primavalle. Quella che doveva essere una tranquilla mattinata di sabato si è trasformata in un tentato omicidio tra le mura di un appartamento in via dei Monti di Primavalle.
Un cittadino ecuadoriano di 41 anni è stato arrestato dopo aver aggredito brutalmente un uomo, “colpevole” di trovarsi in compagnia della sua ex compagna.
Il blitz e la furia cieca
L’aggressione è scattata intorno alle prime luci di sabato. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il 41enne – ancora in possesso delle chiavi dell’abitazione dell’ex compagna – sarebbe entrato nell’appartamento a sorpresa. Una volta all’interno, si è trovato di fronte la donna insieme a un amico, un cittadino marocchino di 31 anni.
La vista dell’uomo ha innescato un raptus di gelosia incontrollabile: l’aggressore ha impugnato un coltello da cucina scagliandosi con ferocia contro il rivale.
Due i fendenti diretti al collo; poi, mentre la vittima cercava disperatamente di fuggire per sottrarsi alla furia, un terzo colpo lo ha raggiunto alla schiena.
Soccorsi e indagini
Il tempestivo intervento del 118 ha permesso di trasportare il 31enne d’urgenza al Policlinico Gemelli. Nonostante la gravità e la delicatezza delle ferite riportate, i medici lo hanno dichiarato fuori pericolo di vita: un miracolo, considerando la violenza dell’assalto.
Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione Roma Montespaccato, che hanno bloccato l’aggressore prima che la situazione potesse degenerare ulteriormente.
L’arma del delitto è stata rinvenuta e sequestrata, mentre i rilievi tecnici sono stati affidati agli esperti della 7^ Sezione del Nucleo Investigativo di Roma per ricostruire l’esatta dinamica del fendente.
Le manette
Per il 41enne si sono spalancate le porte del carcere. L’uomo è stato tradotto presso la casa circondariale di Regina Coeli con l’accusa di tentato omicidio.
Resta ora da chiarire la posizione dell’uomo in merito al possesso delle chiavi e ai precedenti rapporti con la donna, in un episodio che rimarca ancora una volta la drammatica deriva violenta legata a dinamiche di possesso e gelosia.
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