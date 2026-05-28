Follia al pronto soccorso del Pertini: aggredisce infermiere e tre vigilanti per l’attesa, arrestato

Un pomeriggio di ordinaria follia e violenza si è consumato all’interno delle mura dell’ospedale Sandro Pertini di Roma, riaccendendo i riflettemi sulla sicurezza del personale sanitario nei presidi d’urgenza della Capitale.

Un cittadino romano di 52 anni, già noto agli archivi delle forze dell’ordine per precedenti specifici, è stato tratto in arresto in flagranza di reato dai Carabinieri dopo aver scatenato un’aggressione fisica ai danni di un infermiere di turno e del personale di vigilanza privata.

L’episodio ha avuto inizio nella giornata di ieri mercoledì 27 maggio, quando il cinquantaduenne si è presentato al pronto soccorso lamentando i sintomi di una colica in corso.

La protesta per i tempi d’attesa e il raid in corsia

Secondo quanto successivamente ricostruito dagli investigatori, a innescare la violenza sarebbe stata l’impazienza dell’uomo di fronte alle procedure di triage e ai tempi d’attesa previsti per l’assegnazione dei codici di gravità, giudicati dal paziente eccessivamente prolungati.

In pochi istanti, dalle rimostranze verbali l’uomo è passato alle vie di fatto, dando in escandescenze e scagliandosi inizialmente contro un infermiere in servizio nella struttura.

Di fronte alla furia dell’uomo, sono immediatamente intervenuti tre addetti alla sicurezza privata in servizio presso l’ospedale per cercare di contenere l’esagitato e ripristinare l’ordine all’interno dei locali, affollati da altri pazienti.

L’aggressore, tuttavia, ha risposto con ulteriore violenza, ingaggiando una colluttazione ravvicinata con le guardie giurate prima che la situazione potesse degenerare ulteriormente.

L’arrivo dei Carabinieri e il piantonamento

La centrale operativa, allertata dal personale amministrativo della struttura sanitaria, ha disposto l’invio d’urgenza delle pattuglie dei Carabinieri della Stazione Roma Santa Maria del Soccorso, competenti per territorio.

I militari, giunti rapidamente sul posto, sono riusciti a immobilizzare l’uomo e a trarlo in arresto con l’accusa di lesioni aggravate e resistenza.

A seguito delle percosse subite, sia l’infermiere del triage sia i tre operatori della sicurezza privata sono stati sottoposti a controlli medici nello stesso reparto, riportando traumi e contusioni giudicate guaribili con una prognosi di cinque giorni ciascuno.

Il cinquantaduenne, d’intesa con l’Autorità Giudiziaria, è stato temporaneamente trattenuto e piantonato in stato di arresto all’interno delle stesse corsie ospedaliere per ricevere le terapie legate alla sua patologia, in attesa del trasferimento presso le aule del tribunale per la celebrazione del processo con rito direttissimo.

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