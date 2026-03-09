Follia al San Carlo di Nancy: pretende la visita e spacca il vetro del triage

Momenti di tensione questa mattina al pronto soccorso dell’ospedale San Carlo di Nancy, dove un giovane in forte stato di agitazione ha danneggiato la postazione del triage davanti a pazienti e operatori sanitari.

L’episodio si è verificato intorno alle 9:30. Secondo quanto ricostruito, un 24enne senza fissa dimora, già noto alle forze dell’ordine, si è presentato al pronto soccorso pretendendo di essere visitato immediatamente, senza attendere il proprio turno e senza rispettare le priorità stabilite dal sistema di triage.

Di fronte al rifiuto del personale sanitario di anticipare la visita, il giovane avrebbe reagito con violenza, colpendo per tre volte con pugni il vetro della postazione.

Il gesto ha provocato attimi di paura tra le persone presenti nella sala d’attesa e tra gli operatori in servizio.

Sul posto sono intervenuti rapidamente i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma, che hanno bloccato il ragazzo prima che la situazione potesse degenerare ulteriormente.

Il 24enne è stato arrestato con l’accusa di danneggiamento aggravato e accompagnato in caserma, dove rimane a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa del rito direttissimo.

