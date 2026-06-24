Follia in centro, dimentica il freno a mano: taxi senza conducente travolge una donna a piazza Barberini

Momenti di puro terrore nel cuore del centro storico, in uno dei nodi più frequentati da turisti e pendolari nelle prime ore del mattino.

Intorno alle 8:30 di oggi, mercoledì 24 giugno 2026, un taxi rimasto improvvisamente senza controllo ha percorso diverse decine di metri a fari spenti e senza nessuno al posto di guida, finendo la sua corsa sul marciapiede dove ha travolto in pieno una passante prima di schiantarsi contro un negozio.

Il drammatico incidente si è consumato all’intersezione tra piazza Barberini e via Sistina. L’allarme è scattato immediatamente, lanciato dai tantissimi testimoni e dai commercianti della zona, scioccati dalla carambola impazzita dell’auto bianca.

La dinamica: il giallo del freno a mano e la corsa nel vuoto

Secondo la primissima ricostruzione effettuata dagli investigatori sul posto, il tassista aveva accostato e lasciato la vettura in sosta temporanea davanti all’ingresso di un istituto bancario della piazza.

Per cause ancora del tutto da accertare, il veicolo si è sfrenato, mettendosi in movimento da solo a causa della leggera pendenza della strada.

Il taxi ha preso rapidamente velocità lungo la carreggiata, è salito sul marciapiede e ha investito una donna di 53 anni, di nazionalità albanese, che stava camminando in quel momento lungo la via.

La corsa folle del mezzo si è arrestata soltanto qualche metro più avanti, distruggendo la vetrata d’ingresso di un’attività commerciale.

La cinquantatreenne è stata violentemente colpita e sbalzata sul selciato. Soccorsa in pochissimi minuti dalle ambulanze del 118, la donna è stata stabilizzata sul posto e trasportata d’urgenza al Policlinico Umberto I in codice rosso.

I medici la stanno sottoponendo a tutti gli accertamenti del caso per valutare l’entità dei traumi interni; la prognosi resta riservata.

I rilievi della Municipale

L’area dello schianto è stata transennata e messa in sicurezza per permettere la rimozione del mezzo e la pulizia dei detriti di vetro della vetrina infranta. I rilievi scientifici e la gestione della viabilità sono stati affidati agli agenti del I Gruppo Centro della Polizia Locale di Roma Capitale.

I caschi bianchi stanno ascoltando il proprietario della vettura e analizzando le telecamere di videosorveglianza della banca per chiarire ogni dettaglio.

L’ipotesi più accreditata, al momento, resta quella di una fatale distrazione da parte del conducente, che potrebbe aver parcheggiato l’auto senza aver inserito correttamente il freno a mano o la marcia di sicurezza.

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