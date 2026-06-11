Follia in palestra a Torre Maura: quarantaquattrenne accoltellato al fianco nella sala pesi

Il baccano dei bilancieri e la musica di sottofondo interrotti all’improvviso dalle urla, poi il bagliore di una lama e il sangue sul pavimento.

Doveva essere una tranquilla mattinata di sport per i frequentatori di una nota palestra in via Casilina, nel cuore del quartiere di Torre Maura, ma l’edificio alla periferia est della Capitale si è repentinamente trasformato nel teatro di un feroce accoltellamento.

Un uomo di 40 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere stato colpito da un fendente all’addome, sferrato al culmine di una discussione scoppiata per motivi ancora indecifrabili.

Il dramma si è consumato intorno alle ore 10:00 di questa mattina. Stando alle primissime ricostruzioni, il quarantenne stava effettuando la sua sessione quotidiana di esercizi quando è rimasto coinvolto in un acceso alterco con un altro frequentatore della struttura.

Nel giro di pochi secondi la tensione verbale è andata fuori controllo e l’interlocutore ha estratto un’arma bianca, infierendo sulla vittima prima di dileguarsi.

Gli altri clienti e lo staff della palestra, pietrificati dalla scena, hanno immediatamente digitato il numero unico delle emergenze per richiedere l’invio delle forze dell’ordine e dei soccorsi.

I Soccorsi a Pochi Passi dal Raccordo

L’equipe medica del 118 è giunta tempestivamente nell’impianto sportivo, situato a ridosso del Grande Raccordo Anulare. Nonostante la profonda ferita da taglio riportata al fianco, l’uomo ha risposto agli stimoli dei medici, rimanendo lucido e orientato durante tutte le manovre di stabilizzazione sulla lettiga.

L’ambulanza è ripartita a sirene spiegate in direzione del vicino Policlinico Casilino: qui il paziente è stato preso in carico dai chirurghi d’urgenza e ricoverato nel reparto di terapia intensiva, dove i medici mantengono la prognosi riservata, pur escludendo il pericolo di vita imminente.

Le Indagini e il Setaccio delle Telecamere

Nel giro di pochi minuti, la palestra è stata blindata dai Carabinieri della stazione Roma Alessandrina e dai militari della compagnia Roma Casilina, incaricati di effettuare i rilievi scientifici e far luce sulla dinamica dell’aggressione.

Gli investigatori dell’Arma hanno avviato una fitta serie di interrogatori, isolando i testimoni oculari che si trovavano nella sala pesi al momento del fendente per raccogliere ogni dettaglio utile. Al momento, la Procura non esclude alcuna pista investigativa sul movente.

L’uomo ritenuto responsabile del ferimento è riuscito a scavalcare i tornelli e a guadagnare l’uscita della struttura prima che le pattuglie potessero sbarrargli la strada.

La caccia all’uomo è scattata immediatamente in tutto il quadrante di Roma Est, con posti di blocco attivati lungo le principali arterie stradali.

Un aiuto fondamentale per dare un volto e un nome al fuggitivo è atteso dall’analisi dei nastri dell’impianto di videosorveglianza a circuito chiuso della palestra, oltre che dalle telecamere stradali della zona. I file video sono già stati sequestrati e sono al vaglio degli inquirenti, che contano di stringere il cerchio attorno al sospettato nelle prossime ore.

L’ipotesi investigativa di scuola resta quella dello scatto d’ira incontrollato nato per banalissimi motivi di precedenza sugli attrezzi.

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