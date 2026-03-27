Follia in via Urbana: rissa in strada, poi aggredisce i Carabinieri a morsi

Il cuore del rione Monti si è trasformato, nella serata di ieri, nel teatro di una violenta aggressione ai danni delle forze dell’ordine.

In via Urbana, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma sono intervenuti d’urgenza a seguito di una segnalazione per una rissa in corso che stava spaventando residenti e passanti.

L’aggressione ai militari

Giunti sul posto, i militari hanno individuato un cittadino romeno di 33 anni, senza fissa dimora e con precedenti, in evidente stato di alterazione.

Alla vista delle divise, l’uomo ha dato in escandescenze, trasformando il controllo in una colluttazione.

Durante le fasi concitate della messa in sicurezza, il 33enne si è scagliato contro uno dei Carabinieri, riuscendo a morderlo violentemente alla mano destra.

Danni all’autoradio e arresto

La furia dell’uomo non si è placata nemmeno una volta caricato a bordo dell’auto di servizio: con un calcio sferrato con estrema violenza, il fermato ha letteralmente mandato in frantumi il vetro posteriore destro della gazzella del Radiomobile.

Il militare ferito è stato trasportato in ospedale per le cure del caso e medicato per le lesioni riportate, fortunatamente non gravi. L’aggressore, invece, è stato rinchiuso nelle camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo davanti all’Autorità Giudiziaria.

Le accuse a suo carico sono pesanti: resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, oltre a danneggiamento aggravato di beni dello Stato.

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