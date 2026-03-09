Follia nella notte a Torvaianica: lite sotto casa finisce a morsi, staccato un dito

Una parola di troppo, l’esasperazione per gli schiamazzi notturni e poi il caos. È degenerata in una violenza inaudita la discussione scoppiata la scorsa notte nel litorale di Pomezia, dove un uomo di 35 anni è arrivato a staccare a morsi parte di un dito a un altro uomo durante una colluttazione.

La dinamica: dal richiamo alla violenza

Tutto è iniziato quando il 35enne, residente in zona e incensurato, è sceso in strada per affrontare un gruppo di persone.

Secondo le prime ricostruzioni, il gruppo – composto da individui in evidente stato di alterazione dovuto all’alcol – stava disturbando il riposo dei residenti sotto le finestre dell’uomo.

Dalle urla si è passati rapidamente ai fatti. Nel cuore della rissa, il 35enne si è scagliato contro un uomo di origini straniere: in un momento di estrema ferocia, l’aggressore ha morso la mano sinistra della vittima, riuscendo a tranciare di netto la falange dell’anulare.

I soccorsi e la corsa in ospedale

Il personale del 118, giunto tempestivamente sul posto, ha prestato le prime cure alla vittima, apparsa subito in condizioni serie a causa della grave ferita riportata.

L’uomo è stato trasportato d’urgenza in codice giallo al Pronto Soccorso dell’Ospedale San Camillo di Roma.

Sebbene la lesione sia permanente e traumatica, i sanitari hanno confermato che il paziente non è in pericolo di vita.

Le indagini

I Carabinieri della Stazione di Torvaianica, insieme ai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Pomezia, hanno lavorato per tutta la notte per ricostruire l’esatta sequenza degli eventi.

Dopo aver raccolto le testimonianze e gli elementi necessari, i militari hanno identificato l’aggressore.

L’uomo è stato denunciato a piede libero per lesioni personali aggravate.

Resta ora da chiarire se la parte del dito sia stata recuperata per un possibile tentativo di reimpianto e come una lite di quartiere possa essere sfociata in un gesto di tale bestialità.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.