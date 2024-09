Fondazione Santa Lucia: via libera per l’amministrazione straordinaria

Il futuro del Santa Lucia è segnato da una nuova rotta: l’amministrazione straordinaria. La fiaccolata dei lavoratori, la pressione dei sindacati e gli appelli accorati di istituzioni e cittadini hanno dato i loro frutti. La proprietà, schiacciata dai debiti, ha ceduto, accettando l’unica soluzione che apre le porte a un coinvolgimento pubblico.

Niente più caccia a un nuovo “soggetto industriale”, come aveva ipotizzato la fondazione. La strada da percorrere è quella dell’amministrazione straordinaria, una scelta che la proprietà avrebbe preferito evitare, poiché “i tempi per realizzare la vendita saranno più lunghi e le relative attività saranno condotte dai commissari straordinari nominati”.

“È un grande risultato: la proprietà ha ascoltato l’appello unanime delle forze sociali, dei sindacati e delle istituzioni. L’amministrazione straordinaria è senza dubbio la via giusta per garantire la continuità di un’eccellenza come il Santa Lucia”, ha dichiarato Adolfo Urso, Ministro delle Imprese e del Made in Italy.

Il Santa Lucia, fiore all’occhiello della ricerca e della riabilitazione in Italia, con oltre 2.000 pazienti assistiti ogni anno, era da inizio settembre al centro di intensi negoziati con il MIMIT e la Regione Lazio.

Un primo successo è già stato segnato: 11 milioni di euro stanziati per salvaguardare, prima di tutto, gli stipendi degli 800 lavoratori della struttura.

Guardando al futuro, il ministro Urso ha chiarito: “Per proteggere e far crescere questa eccellenza al servizio dei cittadini, occorre agire con strumenti legislativi condivisi con le forze sindacali. Oggi è una giornata storica per la sanità italiana”.

“Quella di oggi è una tappa fondamentale perché non è un cammino che si conclude, ma inizia”, ha aggiunto il presidente della Regione Lazio. “La qualità dell’assistenza sanitaria è una nostra priorità, e garantiremo che la ricerca continui a fiorire. Il Santa Lucia avrà tutta la mia attenzione: voglio che continuino a brillare come esempio di eccellenza.”

Il messaggio è chiaro: il Santa Lucia non solo resiste, ma rilancia, con la promessa di un futuro dove ricerca e assistenza camminano insieme, forti dei risultati straordinari che hanno già conquistato.

