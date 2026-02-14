Franco Battiato al MAXXI di Roma 

Al MAXXI di Roma, a 5 anni dalla sua scomparsa, la mostra “Franco Battiato. Un’altra vita” per ricordare il tanto amato cantautore siciliano.

Dopo i film “Temporary Road – (una) Vita di Franco Battiato” (2013) e il ritratto biografico “Il coraggio di essere Franco” (2022) e in attesa di “Franco Battiato – Il lungo viaggio” (programmato per marzo 2026), una nuova testimonianza del genio umano e musicale di un artista senza eguali nella storia della musica italiana.

Il talento di Franco Battiato si manifesta a Milano, dove giunge nel 1964. Dopo l’esordio passa dalla musica acustica a quella elettronica, muovendosi verso la musica d’avanguardia europea e americana, musica inedita e sperimentale in un linguaggio originale e intellettuale di testi impegnati.

Nel 1979 approda al pop con “L’era del cinghiale bianco” in una poetica originale, che si richiama ad un’antica leggenda celtica, in cui l’animale sacro rappresenta il sapere spirituale. Infatti lui considera questa fase come un’elevazione interiore e una svolta spirituale. In questo suo approccio si fondono cultura popolare e citazioni colte, attraverso giochi linguistici e esotismi esoterici, impregnati di musica orientale. Le sue musiche sono un invito alla riflessione e alla scoperta dei misteri dell’universo. Celebri nei suoi video i dervisci rotanti, mistici danzatori che girano su se stessi, in una ricerca introspettiva fondata sul movimento.

Poi con “La voce del padrone” compie il suo capolavoro con oltre un milione di copie vendute. Altri album consolidano il successo, che si arricchisce di collaborazioni eccellenti con Alice, Milva, Giuno Russo.

Esplora altre forme artistiche come il cinema e la pittura, ma anche le qualità olfattive delle piante che coltiva, alla ricerca sempre di esperienze originali e profonde. Ne deriva un multiforme ingegno intellettuale, che lo ha portato ad essere cantautore, musicista, poeta, filosofo, pittore, regista.

Torna in Sicilia nel 2019 a Milo, nella Villa Grazia alle pendici dell’Etna, e si immerge nella spiritualità del mondo mediorientale tra i suoi echi e le immersioni intimistiche.

Una vita riservata sobria e meditativa, allietata dal sole e dal mare della sua isola.

Il libro “Battiato svelato”

Nella giornata di venerdì 13 febbraio 2026 è stato presentato il libro “Battiato svelato” a cura di Giorgio Calcara, con introduzione di Maria Emanuela Bruni e con interventi di Adriano Monti Buzzetti, Syusy Blady e Luigi Turinese. Una sala piena all’inverosimile ha accolto il libro e l’autore.

