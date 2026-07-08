Frigorifero in corto circuito, il villino prende fuoco: paura a Osteria del Curato

Un risveglio da incubo, con l’odore acre del fumo che ha invaso le stanze e le fiamme che in pochi minuti hanno iniziato a divorare le pareti.

Attimi di grande apprensione si sono vissuti questa mattina nella periferia sud della Capitale, dove un violento incendio ha devastato un villino privato, minacciando di provocare una tragedia.

Soltanto il tempestivo intervento dei soccorritori ha evitato il peggio, mettendo in salvo il proprietario dell’immobile e neutralizzando un potenziale pericolo di esplosione.

L’allarme al centralino del numero unico delle emergenze è scattato poco dopo le 7:30 in via Lucrezia Romana, nel quartiere Osteria del Curato, non lontano dalla zona di Capannelle. Per cause che i tecnici hanno subito iniziato a vagliare, l’incendio è divampato all’interno di una villetta indipendente.

Le lingue di fuoco, partite dalla cucina, hanno trovato esca facile nei materiali d’arredo, propagandosi rapidamente a una parete divisoria in cartongesso e sprigionando una densa colonna di fumo nero visibile a distanza.

Sul posto sono accorse le squadre dei vigili del fuoco e le pattuglie dei carabinieri. I pompieri si sono immediatamente fatti largo tra i locali saturi di gas tossici, riuscendo a circoscrivere il rogo prima che l’intera struttura venisse irrimediabilmente compromessa dal fuoco.

Il giallo del frigorifero e il pericolo delle bombole

Mentre una squadra era impegnata a domare le fiamme, i sanitari del 118 prestavano soccorso all’uomo che si trovava all’interno della casa al momento del disastro.

Il proprietario, rimasto intrappolato nelle prime fasi del rogo, ha inalato una notevole quantità di fumo della combustione.

Visitato e stabilizzato all’interno dell’ambulanza per i sintomi di una lieve intossicazione, per lui fortunatamente non si è reso necessario il ricovero d’urgenza in ospedale.

La vera corsa contro il tempo si è giocata però durante le successive operazioni di spegnimento e bonifica. All’interno del villino, i vigili del fuoco hanno individuato ben quattro bombole di gas.

I contenitori sono stati immediatamente portati all’esterno, raffreddati e messi in sicurezza prima che il calore potesse far saltare le valvole, scongiurando un effetto domino che avrebbe potuto radere al suolo l’immobile e danneggiare le abitazioni vicine.

La causa: un guasto all’elettrodomestico

I rilievi eseguiti dai carabinieri e dai tecnici del corpo civile subito dopo lo spegnimento hanno permesso di isolare l’esatto punto d’origine del disastro.

Secondo una prima ricostruzione, a innescare la scintilla fatale sarebbe stato un banale guasto elettrico di natura accidentale: il corto circuito del motore di un frigorifero.

La fiammata improvvisa avrebbe poi attaccato il rivestimento della parete retrostante, dando il via all’incendio.

L’area interessata dal rogo è stata temporaneamente interdetta per consentire le verifiche sulla tenuta statica degli intonaci, mentre la vittima è potuta rientrare in possesso dei propri beni dopo lo spavento di un’alba di fuoco.

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