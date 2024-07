Fuga di gas a Ottavia: evacuate famiglie e sospesi treni

Momenti di apprensione questo pomeriggio di Lunedì 1 Luglio 2024 a Roma, in zona Ottavia, a causa di una fuga di gas. L’allarme è scattato intorno alle 14:00 nella zona di via della Stazione di Ottavia, dove una tubatura del gas è stata danneggiata da una “impresa terza estranea alla società Italgas”, come ha comunicato un portavoce dell’azienda.

Sul posto sono intervenute immediatamente le squadre 8A dei vigili del fuoco e il Crrc per le operazioni di messa in sicurezza e riparazione. Per consentire i lavori, alcune famiglie delle palazzine adiacenti sono state temporaneamente evacuate.

La fuga di gas ha avuto anche ripercussioni sul traffico ferroviario: i treni della linea Roma – Viterbo sono stati sospesi precauzionalmente tra Monte Mario e Cesano. Per agevolare l’intervento, le pattuglie del XIV gruppo Montemario hanno chiuso via Casal del Marmo tra via Trionfale e via della Stazione di Ottavia e via Trionfale tra via Casal del Marmo e via Ipogeo degli Ottavi in entrambe le direzioni.

I tecnici del pronto intervento Italgas sono al lavoro per la messa in sicurezza dell’area e per la riparazione del danno. Al momento non si hanno informazioni precise sui tempi di ripristino del normale servizio.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙