Fuga finita: 37enne russo catturato a Roma per frode da 4 milioni di euro

Un inganno orchestrato alla perfezione, una fuga durata anni e un epilogo che si è concluso in un hotel nel cuore di Roma.

È la storia di un trentasettenne russo, protagonista di una truffa milionaria che ha sottratto ben 4 milioni di euro a una società di leasing in Russia tra maggio 2018 e dicembre 2021.

L’uomo, che ricopriva il ruolo di vice amministratore delegato di un’azienda, aveva firmato un contratto per acquistare veicoli di proprietà di un’altra società di leasing.

I termini del contratto erano chiari: i proventi derivanti dalla vendita dei veicoli dovevano essere destinati alla società di leasing come garanzia per il rimborso del debito.

Ma il trentasettenne ha tradito ogni accordo, appropriandosi dei fondi per fini personali, lasciando dietro di sé un buco da milioni di euro.

La sua fuga, però, si è conclusa grazie a un sistema tecnologico: l’alert “alloggiati” che ha segnalato la sua presenza in una nota struttura alberghiera del centro storico di Roma.

Gli investigatori della Polizia di Stato del I Distretto Trevi Campo-Marzio, coordinati dalla Questura, si sono immediatamente attivati.

Sebbene l’uomo non fosse più presente in hotel al momento dell’intervento, i poliziotti hanno scoperto che su di lui pendeva un mandato di arresto internazionale emesso dalle autorità russe il 9 novembre 2022, per reati di truffa.

Le indagini, condotte anche grazie alla Divisione SI.RE.NE., hanno permesso di confermare la sua identità. L’uomo è stato rintracciato e portato negli uffici del Commissariato per ulteriori verifiche.

Successivamente, è stato trasferito nel carcere di Regina Coeli, in attesa della decisione della Corte di Appello di Roma.

Ora il truffatore dovrà affrontare una condanna a 10 anni di reclusione per il suo crimine.

