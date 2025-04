Sorpreso a danneggiare veicoli e vetrine: 33enne denunciato dalla Polizia Locale

Erano da poco passate le 4 di notte, quando una pattuglia del II Gruppo Sapienza della Polizia Locale di Roma Capitale è intervenuta nelle strade limitrofe a via della Lega Lombarda, dove un uomo era intento a danneggiare diversi veicoli in sosta ed alcune vetrine di esercizi commerciali, utilizzando dei sassi.

Individuato il soggetto, gli operanti si sono avvicinati, riuscendo a bloccarlo con l’ausilio di altre unità dei caschi bianchi giunte prontamente sul posto, oltre ad una volante della Polizia di Stato.

Trasportato presso gli uffici per il completamento delle procedure di identificazione, l’uomo, un 33enne di nazionalità lituana con diversi precedenti penali specifici, è stato denunciato per il danneggiamento di 17 veicoli e 3 vetrine afferenti ad attività commerciali.

