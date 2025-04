Giovanni Sciascia, addio

«Oggi ci ha lasciati Giovanni Sciascia, papà di Emiliano, nostro compagno. Anche Giovanni è stato iscritto alla nostra sezione negli anni scorsi ed è stato membro del direttivo della sezione ANPI. Una grande perdita per la famiglia e per chi lo ha conosciuto». Il doloroso annuncio è di Claudio Perazzini.

Amici e conoscenti si stringono nel ricordo e nel dolore per una persona speciale che è venuta a mancare troppo presto e formulano sentite condoglianze a Fiorella, Emiliano e Ilaria

