Monteverde, paura in farmacia: bandito armato di pistola rapina il negozio, poi la fuga

Una serata di terrore quella di venerdì 4 aprile, quando un bandito armato di pistola ha fatto irruzione in una farmacia di piazzale Eugenio Morelli, a Monteverde.

L’uomo, con il volto coperto e l’arma in pugno, ha minacciato il personale e si è fatto consegnare il denaro presente in cassa: circa 1200 euro.

Il colpo è avvenuto poco dopo le 20.30. Dopo aver ottenuto il bottino, il malvivente si è dato alla fuga, facendo perdere le sue tracce. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito durante la rapina.

Le forze dell’ordine sono intervenute immediatamente. Gli agenti della polizia stanno ora esaminando le immagini delle telecamere di sorveglianza della farmacia, sperando che possano fornire indizi cruciali per risalire all’identità del rapinatore.

L’indagine è in corso e si continua a lavorare per assicurare il responsabile alla giustizia.

