Sambuci. 80° Anniversario della Liberazione – Un viaggio nella Memoria

Il Comune di Sambuci si appresta a celebrare con orgoglio l’80° Anniversario della della Liberazione con un programma ricco di eventi, riflessioni e memoria condivisa.

Dal 12 al 27 aprile, saranno tre i momenti speciali per rendere omaggio alla Resistenza e alla conquista della libertà:

Presentazione del libro “Mazzapenga e la Farfalla” di Alga Fratini, per ricordare Sambuci durante l’occupazione tedesca.

Ore 16:00 – Castello Theodoli e Piazza di Corte

Una giornata di musica, memoria e unità. Celebrazione eucaristica, corteo fino al Monumento ai Caduti e consegna della Costituzione ai giovani, simbolo di libertà e impegno civile.

Dalle ore 10:00 – Chiesa San Pietro Apostolo e centro cittadino

Evento culturale e letterario con la lettura di documenti storici con il Prof. Francesco Sirleto e la Presidente Aurora Fratini.

Ore 17:00 – Castello Theodoli

