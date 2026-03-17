Fuga sul lungomare di Ostia: non si ferma all’alt e scappa con auto rubata

Notte movimentata sul litorale romano, dove un controllo si è trasformato in un inseguimento terminato con un arresto. A Lido di Ostia, una 27enne è stata fermata dai Carabinieri dopo aver tentato di sfuggire a un posto di blocco a bordo di un’auto risultata rubata.

L’alt ignorato e la fuga

Tutto è iniziato nella serata di domenica 15 marzo sul Lungomare Duca degli Abruzzi, quando una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Ostia ha intimato l’alt a una Citroen C1 con due persone a bordo.

La conducente, già nota alle forze dell’ordine, ha invece accelerato, tentando di eludere il controllo. Ne è nato un breve inseguimento che si è concluso poco dopo con l’impatto dell’auto contro un veicolo parcheggiato. Fortunatamente, non si sono registrati feriti.

L’auto rubata e le accuse

Gli accertamenti immediati hanno rivelato che la vettura era stata rubata pochi giorni prima, con denuncia presentata il 13 marzo.

Per la 27enne è scattato l’arresto per la violazione dell’articolo 192, comma 7-bis del Codice della Strada, una norma recentemente introdotta per punire più severamente chi fugge ai controlli mettendo a rischio la sicurezza pubblica.

La donna è stata inoltre denunciata per ricettazione insieme al passeggero, un 40enne romano con precedenti.

La decisione del giudice

Dopo l’arresto, la 27enne è stata condotta presso il Tribunale di Roma, nelle aule di piazzale Clodio.

Il giudice ha convalidato il provvedimento, disponendo per lei l’obbligo di firma in caserma in attesa dei successivi sviluppi giudiziari.

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