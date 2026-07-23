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Fuma uno spinello alla fermata del bus: i carabinieri gli trovano 90 grammi di funghi allucinogeni e una serra in casa

Nella successiva perquisizione domiciliare scoperte anche hashish, marijuana e le strutture per la coltivazione artigianale delle spore

Redazione - 23 Luglio 2026

Tradito da un’imprudenza commessa in pieno giorno e alla luce del sole. È finito agli arresti domiciliari un ventenne residente a Subiaco, ritenuto gravemente indiziato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione è maturata nell’ambito dei quotidiani servizi di prevenzione e contrasto allo spaccio condotti dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia locale.

Ad attirare l’attenzione dei militari è stato il comportamento del giovane, notato mentre fumava uno spinello nei pressi di una fermata dell’autobus.

Dalla fermata dell’autobus alla perquisizione in casa

I militari dell’Arma hanno deciso di far scattare un controllo d’iniziativa sul posto. Durante la perquisizione personale sono spuntate da due confezioni sottovuoto 90 grammi di funghi allucinogeni già essiccati e pronti per la commercializzazione e il consumo.

La successiva estensione della perquisizione presso l’abitazione del ventenne ha confermato le ipotesi investigative, portando alla luce una vera e propria filiera del confezionamento e della produzione:

Sostanze sequestrate: oltre ai funghi psilocibinici, i Carabinieri hanno trovato 30 grammi di hashish e più di 20 grammi di marijuana, in gran parte già suddivisi e pronti per la cessione;

Attrezzatura tecnica: sequestrati un essiccatore, un bilancino elettronico di precisione e materiale vario utile per il confezionamento delle singole dosi;

La serra nel seminterrato: all’interno di un locale seminterrato, gli operanti hanno scoperto una piccola serra artigianale attrezzata con 4 ballette di terriccio fertile destinate alla coltivazione e alla proliferazione delle spore di funghi allucinogeni.

Ai domiciliari in attesa di convalida

Al termine delle formalità di rito, il ventenne è stato scortato presso il proprio domicilio in regime di custodia cautelare domestica, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in vista del giudizio di convalida dell’arresto.

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