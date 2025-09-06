Fuoco e intimidazioni a Grottaferrata: nuovi guai per Romolo Casamonica

Nuovo capitolo giudiziario per Romolo Casamonica, ex pugile e medagliato alle Olimpiadi di Los Angeles 1984.

Il 63enne romano è finito agli arresti domiciliari, su ordinanza del Gip di Velletri, con l’accusa di aver appiccato un incendio nel cortile di un’abitazione vicina lo scorso 8 agosto, nel comune di Grottaferrata.

Le fiamme, alimentate in un terreno di proprietà di un cittadino romeno, hanno interessato una quantità significativa di rifiuti speciali, detenuti e gestiti in maniera illecita. I carabinieri della stazione locale erano intervenuti tempestivamente, denunciando in un primo momento Casamonica a piede libero.

Le successive indagini della Procura di Velletri hanno evidenziato tracce di innesco nelle vicinanze della residenza dell’ex pugile e raccolto gravi elementi indiziari su comportamenti intimidatori e minacciosi nei confronti dei vicini, tra cui proprio la vittima del rogo, con la quale Casamonica avrebbe avuto più discussioni per futili motivi.

Oltre alla misura cautelare, il Gip ha disposto il sequestro preventivo dell’immobile in cui vive il 63enne: un appartamento in un complesso abusivamente occupato di proprietà del Comune di Roma, abitato anche dalla moglie – sottoposta all’affidamento in prova ai servizi sociali con obbligo di permanenza notturna – e dalla figlia. Per tutti e tre è scattata la denuncia per invasione di edifici.

