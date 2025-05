Furia al pronto soccorso: spacca un tavolo e prende a calci un infermiere

Attimi di follia domenica 18 maggio al pronto soccorso del policlinico Umberto I di Roma. Un’attesa troppo lunga, secondo lui, ha scatenato la furia di un giovane di 24 anni che ha seminato il caos tra le corsie dell’ospedale.

Il ragazzo si era presentato in ospedale in cerca di cure, ma col passare dei minuti l’impazienza ha ceduto il passo alla rabbia.

Prima ha distrutto un tavolino dell’area d’attesa, poi ha ignorato l’invito alla calma da parte di un agente del presidio di polizia. È tornato indietro, furente, e ha aggredito un infermiere di 39 anni, colpendolo con calci e sputandogli addosso.

La scena si è consumata in pochi istanti, sotto gli occhi increduli del personale sanitario e dei pazienti in attesa. A fermare la furia del 24enne ci hanno pensato gli agenti della Polizia di Stato, intervenuti per bloccarlo e trarlo in arresto.

Il giovane dovrà ora rispondere delle accuse di danneggiamento aggravato e aggressione a pubblico ufficiale.

L’infermiere colpito ha riportato lievi contusioni, ma ha comunque proseguito il turno, tra l’incredulità e la solidarietà dei colleghi.

