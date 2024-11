Furto a Porta Portese: due ladri arrestati dopo il prelievo con la carta rubata a un’84enne

Una domenica mattina che si preannunciava come una semplice passeggiata al mercato di Porta Portese si è trasformata in un incubo per un’anziana signora.

Mentre si aggirava tra le bancarelle, ignara del pericolo, la donna è stata vittima di un furto audace e spietato.

Ma questa volta, i malviventi non sono riusciti a farla franca: i Carabinieri, grazie a un intervento tempestivo, li hanno arrestati prima che riuscissero a portare a termine il loro piano criminoso.

Tutto è iniziato quando due uomini, un 19enne e un 45enne di nazionalità bulgara, sono stati notati dai Carabinieri della Stazione Roma Porta Portese mentre si aggiravano nei pressi di uno sportello ATM con un comportamento sospetto.

I militari, insospettiti, hanno deciso di fermarli per un controllo. La sorpresa è arrivata quando hanno scoperto che i due avevano appena prelevato una somma considerevole di denaro – ben 2.000 euro – con una carta di credito appartenente a un’altra persona.

Le indagini, rapide ed efficaci, hanno portato a un’importante scoperta: la carta rubata era quella di un’84enne, una donna che poco prima, mentre passeggiava tra i banchi del mercato, aveva subito lo scippo del suo borsello.

Dentro, oltre ai documenti personali, c’era proprio la carta con cui i ladri avevano appena prelevato il denaro.

Nonostante il tentativo di far sparire ogni traccia, i Carabinieri non hanno perso tempo: il denaro è stato immediatamente restituito alla signora, mentre i due ladri, sorpresi in flagrante, sono stati arrestati e portati in caserma.

Al termine del processo, il tribunale di Roma ha convalidato l’arresto, con l’accusa di ricettazione e utilizzo fraudolento di carte di credito.

