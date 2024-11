Furto ad Ariccia: ladri sradicano cassaforte e fuggono con gioielli

Colpo fulmineo nella zona residenziale di via Ramo dell’Oro. Nel tardo pomeriggio di domenica 24 novembre, intorno alle 19, un gruppo di ladri ha messo a segno un furto mirato, sradicando una cassaforte contenente gioielli e monili per un valore stimato di circa mille euro.

La dinamica del furto:

I malviventi hanno forzato una finestra per introdursi nell’appartamento scelto come obiettivo. Una volta all’interno, si sono concentrati sulla cassaforte, riuscendo a prelevarla in pochi minuti prima di darsi alla fuga con il bottino.

Le indagini:

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile di Velletri, che hanno immediatamente avviato le indagini. Gli investigatori stanno raccogliendo prove e testimonianze per identificare i responsabili e ricostruire i movimenti dei ladri nella zona.

Sostieni Abitarearoma è importante, clicca qui! ↙

è importante, clicca qui! ↙

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che provvederà alla rimozione.