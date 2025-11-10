Furto al centro commerciale Torresina, ripulita una gioielleria: fuga in Maserati e colpo da 45mila euro

Roma si sveglia ancora una volta sotto l’ennesimo colpo della cosiddetta “banda della Maserati”.

Nella notte tra domenica e lunedì, poco dopo le 3:30, tre malviventi hanno fatto irruzione nella gioielleria Stroili del centro commerciale Torresina, sfondando la vetrata e razziando oro e preziosi per un valore stimato di circa 45mila euro.

I tre, con volti coperti e guanti alle mani, sono poi fuggiti a bordo di una potente Maserati Levante, facendo perdere rapidamente le proprie tracce.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia, insieme alla scientifica, per i rilievi e per l’analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza.

Gli investigatori sospettano che si tratti della stessa banda che, nella seconda metà di ottobre, aveva preso di mira altre due gioiellerie di Roma e un autoconcessionario a Villanova di Guidonia.

Il modus operandi è ormai consolidato: i malviventi aprono i locali con un grosso divaricatore, svaligiano le casseforti o i banchi, e scappano a tutta velocità sulla Maserati, spesso con targhe rubate da altri veicoli.

La fuga è studiata nei minimi dettagli: sul sedile posteriore della supercar vengono sistemati estintori pronti a essere azionati in caso di inseguimento, così da ostacolare la visuale delle forze dell’ordine e guadagnare preziosi metri.

Prima del colpo al Torresina, la banda aveva svaligiato una gioielleria in via Ignazio Giorgi, zona Piazza Bologna, e il 21 ottobre aveva tentato un furto in un autoconcessionario di Villanova di Guidonia, senza riuscire a completare il colpo.

Gli inquirenti stanno ora analizzando le registrazioni e confrontando il modus operandi dei vari episodi per dare un volto e una pista precisa ai tre malviventi.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.