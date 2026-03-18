Furto da 30 mila euro in un negozio di ottica a San Lorenzo, due ladri arrestati dopo la fuga

Scene da film in zona San Lorenzo, a Roma, dove un furto si è trasformato in un inseguimento ad alta tensione tra le strade della Capitale.

A finire in manette due giovani, ritenuti responsabili di un colpo da 30mila euro ai danni di un negozio di ottica, concluso dopo una fuga spericolata e un tentativo fallito di far perdere le proprie tracce.

Tutto è iniziato in pochi minuti: ingresso forzato, vetrine violate e attrezzatura fotografica di valore sottratta. Macchine e obiettivi professionali, pronti per essere immessi sul mercato illegale. Ma questa volta qualcosa è andato storto.

L’allarme e la fuga

La segnalazione al Numero Unico di Emergenza è scattata immediatamente, mettendo in moto una rapida macchina operativa.

Le pattuglie dei commissariati di zona si sono coordinate in tempo reale, stringendo il cerchio attorno ai fuggitivi.

Quando si sono trovati di fronte alla prima volante, i due hanno scelto la strada più rischiosa: accelerare e speronare l’auto della polizia per aprirsi un varco. Una manovra violenta, che ha dato il via a un inseguimento serrato tra le vie del quartiere.

Il piano per sparire

Nel tentativo di seminare gli agenti, i due hanno messo in atto una strategia ben collaudata. L’auto utilizzata per il colpo è stata abbandonata nella zona Tiburtina, con l’intero bottino ancora a bordo. Una mossa pensata per alleggerirsi e confondere le ricerche.

Subito dopo, il cambio di scena: i complici sono saliti su una seconda utilitaria, convinti di aver guadagnato un vantaggio decisivo.

Ma il piano si è infranto contro l’intuito degli investigatori. Le pattuglie, che avevano già previsto una mossa simile, sono riuscite a intercettare anche il secondo veicolo, chiudendo ogni via di fuga.

Il blitz e l’arresto

Il tentativo di resistenza finale non è bastato. Gli agenti hanno bloccato i due giovani e proceduto all’arresto, mettendo fine a una fuga che per alcuni minuti aveva trasformato la zona in un vero e proprio set da action movie.

Durante la perquisizione è emerso anche un elemento che conferma il livello di organizzazione: i due avevano con sé un dispositivo OBD, uno strumento elettronico utilizzato per accedere alla centralina delle auto e avviarle senza chiavi, spesso impiegato nei furti di veicoli.

Refurtiva recuperata

L’intera attrezzatura fotografica, del valore di circa 30mila euro, è stata recuperata e messa in sicurezza. Nei prossimi giorni verrà restituita al legittimo proprietario.

Per i due arrestati, accusati di furto aggravato in concorso e resistenza a pubblico ufficiale, è arrivata la convalida dell’arresto da parte dell’autorità giudiziaria.

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