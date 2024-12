Furto d’Acqua alla Giustiniana: arrestati due romeni per manomissione del contatore

Un episodio di furto aggravato ha portato all’arresto di due persone, un 20enne e una 37enne, accusati di manomissione di un contatore e allaccio abusivo alla rete idrica pubblica. I fatti sono avvenuti in via Martiri della Storta, nel quadrante nord di Roma.

Ad intervenire sono stati i carabinieri della stazione locale, che, durante un controllo, hanno sorpreso i due soggetti – entrambi di nazionalità romena e già noti alle forze dell’ordine – intenti a manomettere il contatore della loro abitazione.

Un’ispezione più approfondita ha rivelato che i due avevano effettuato un allaccio illegale alla rete dell’acqua, rubando così il servizio pubblico.

Dopo l’arresto, i due sono stati condotti in caserma e successivamente posti agli arresti domiciliari presso la casa di un parente, in attesa del rito direttissimo.

La quantificazione esatta del danno provocato dal furto è ancora in fase di accertamento.

