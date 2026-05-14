Furto e shopping “selvaggio” a Euroma2: arrestato 33enne dai carabinieri

Un momento di distrazione è bastato per trasformare una mattinata di commissioni in un incubo per una pensionata romana di 77 anni.

All’interno del centro commerciale Euroma2, in viale dell’Oceano Pacifico, un cittadino sudanese di 33 anni è stato arrestato dai Carabinieri della Stazione Roma EUR con l’accusa di furto con destrezza e indebito utilizzo di carte di pagamento.

Il colpo e l’uso immediato delle carte

L’uomo ha colpito con rapidità, sfilando tre carte di pagamento dalla borsa della vittima senza che lei se ne accorgesse.

Non appena ottenuto il bottino, il 33enne ha dato il via a una serie di acquisti rapidi in diversi negozi della galleria commerciale, sperando di sfruttare il tempo necessario alla vittima per rendersi conto del furto e procedere al blocco delle carte.

Il blitz dei Carabinieri

Il piano è però fallito grazie alla tempestiva segnalazione e all’immediato intervento dei militari della Stazione EUR. Gli agenti sono riusciti a intercettare l’indagato mentre si trovava ancora all’interno della struttura.

La perquisizione ha confermato i sospetti: l’uomo è stato trovato in possesso non solo delle carte rubate, ma anche degli scontrini che documentavano gli acquisti appena effettuati.

La refurtiva e le carte di credito sono state interamente recuperate e restituite alla signora. Per il 33enne l’arresto è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria.

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