Furto sventato nel cantiere Acea: arrestato un uomo, denunciato un 13enne

Paura e adrenalina al cantiere Acea di via Cesare Castiglioni. Erano circa le 22:15 di domenica 19 ottobre quando alcune chiamate arrivate al 112 hanno segnalato movimenti sospetti: due figure armeggiavano nei pressi di un container.

All’arrivo dei carabinieri, la scena era chiara: un uomo, travisato con un passamontagna e in mano un piede di porco, cercava di forzare il container, mentre un ragazzo poco più che bambino si aggirava nei dintorni con un mazzo di chiavi appena trafugate.

L’intervento dei militari è stato immediato. Il 54enne romano, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato sul posto, mentre il giovane complice, un 13enne rom senza fissa dimora, è stato bloccato dopo un breve inseguimento.

Il minore, anch’egli con precedenti, è stato denunciato e affidato alla nonna. Entrambi dovranno ora rispondere del reato di furto aggravato in concorso.

