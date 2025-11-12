Gasparo Angiolini, un coreografo “democratico” del Settecento

Martedì 18 novembre 2025 alle ore 11.30, presso l’Istituto Centrale per i Beni Sonori e Audiovisivi di Roma (Via Michelangelo Caetani 32), si terrà la presentazione del volume Gasparo Angiolini. Memorie di prigionia di un coreografo democratico (1799–1801), a cura di Lorenzo Tozzi e pubblicato da Zecchini Editore.

L’incontro, a ingresso libero, rientra nella rassegna ENTRECHAT: libri&danza, promossa da AIRDanza – Associazione Italiana per la Ricerca sulla Danza in collaborazione con l’ICBSA.

Alla presentazione interverranno il curatore del libro, Lorenzo Tozzi, e la storica della danza Ornella Di Tondo; modererà Francesca Falcone, corresponsabile delle attività AIRDanza presso l’Istituto.

Il volume restituisce alla luce le pagine autobiografiche di uno dei più noti coreografi italiani del Settecento, Gasparo Angiolini, figura centrale nella definizione della danza moderna.

Dalle sue Memorie di prigionia, scritte tra il 1799 e il 1801, emergono riflessioni lucide e appassionate sulle idee di libertà e uguaglianza che animarono la Repubblica Cisalpina e segnarono la sua parabola umana e artistica.

Un testo rimasto inedito fino ad oggi che offre uno spaccato prezioso sulla storia della danza e sulla vita culturale dell’Italia napoleonica.

Musicologo, critico e docente, Lorenzo Tozzi è autore di numerosi studi sul teatro musicale e ha dedicato gran parte della sua attività alla riscoperta del repertorio barocco e classico italiano. Il libro rappresenta un nuovo capitolo della sua lunga ricerca su Angiolini, iniziata oltre cinquant’anni fa.

L’iniziativa si inserisce nel programma autunnale delle attività di AIRDanza e prosegue la collaborazione con l’Istituto Centrale per i Beni Sonori e Audiovisivi, che da tempo ospita incontri e presentazioni dedicati alla storia della danza e alle sue memorie nel contemporaneo.

Ingresso libero fino a esaurimento posti. Per informazioni: info@airdanza.it.

