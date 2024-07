Gemellaggio d’Eccellenza: la William School Music di Roma ha accolto la Scuola Generale di Musica F. Chopin di Bytom

La Nascita di un Gemellaggio Prestigioso

Roma, Giugno 2024 – Dopo l’Accademia Musicale Cinese di Nanchino, un nuovo capitolo nella storia delle collaborazioni internazionali si è aperta per la William School Music di Roma, già riconosciuta come Eccellenza 2022 e 2023 nel panorama delle scuole di musica romane. A gennaio, un’email giunta dalla Polonia ha sancito l’inizio di un’importante collaborazione: la prestigiosa Scuola Generale di Musica F. Chopin di Bytom ha chiesto di poter visitare la scuola romana per apprendere ed integrare i suoi metodi didattici.

La scuola “F. Chopin” di Bytom, un’eccellenza nel panorama educativo musicale polacco, un’istituzione statale che forma bambini e adolescenti dai 7 ai 19 anni sia nell’arte musicale che nel canto lirico, offrendo un’istruzione di alto livello a giovani talenti provenienti da tutto il paese. Desiderosa di visitare la capitale italiana a fine giugno, la delegazione polacca ha trascorso un periodo di scambio culturale che ha incluso lezioni, workshop e concerti condivisi, mirati a favorire la crescita professionale e personale dei loro Docenti e, conseguenzialmente, dei loro studenti e a promuovere la comprensione reciproca tra le culture delle due nazioni.

Un Incontro di Eccellenze

“Siamo orgogliosi di annunciare che dal 23 al 29 giugno 2024” – asserisce il Presidente della William School Music Fabio Feliziani – “sei docenti della scuola polacca sono stati ospiti della nostra amatissima scuola. Durante questa settimana, hanno avuto l’opportunità di assistere alle nostre lezioni, osservando da vicino i metodi didattici che ci hanno permesso di raggiungere l’eccellenza nel nostro settore. Questo scambio non solo ha rappresentato un’opportunità per noi di mostrare il nostro lavoro, ma anche di instaurare un dialogo proficuo e costruttivo con una delle più prestigiose scuole di musiche europee. E’ stata sicuramente un’ottima opportunità che ci ha reso ancora più orgogliosi e fieri del fatto che ci abbiano scelto tra le tante scuole italiane! Ma tutto questo è anche grazie ai nostri continui successi e riconoscimenti ottenuti in ambito musicale”.

Un Ponte Culturale e Musicale

Ancora William Feliziani sostiene: “L’ importanza di questo gemellaggio va oltre il semplice scambio di conoscenze tecniche. Si tratta di un evento di enorme significato culturale ed europeo, che sottolinea l’importanza della cooperazione e dello scambio interculturale. Gli studenti e i docenti delle due scuole hanno avuto la possibilità di condividere le proprie esperienze, scoprendo nuove prospettive e arricchendo il proprio bagaglio culturale. Questo gemellaggio ha rappresentato un’opportunità unica per arricchire il percorso formativo dei nostri studenti, offrendo loro l’occasione di confrontarsi con esperienze musicali diverse e di apprendere da docenti e colleghi provenienti da un contesto culturale differente”.

La Forza dell’Innovazione Didattica

Continua Maria Laura Pruna: “La scelta della William School Music come partner da parte della Scuola Generale di Musica F. Chopin è stato motivo di grande orgoglio per noi. I nostri innovativi metodi di insegnamento, che combinano la tradizione musicale con le più moderne tecniche pedagogiche, hanno attirato l’attenzione di una delle più rispettate istituzioni musicali in Europa. Questo riconoscimento conferma la validità del nostro approccio e ci spinge a continuare su questa strada, sempre alla ricerca di nuove soluzioni per migliorare la formazione dei nostri studenti”.

Un Futuro di Collaborazioni

In conclusione vorremmo aggiungere che questo gemellaggio tra la William School Music di Roma e la Scuola Generale di Musica F. Chopin di Bytom non è stato solo un evento di grande rilevanza per le due istituzioni coinvolte, ma un esempio di come la musica possa unire persone e culture diverse. Siamo certi che questa collaborazione ha rappresentato solo il primo passo di un lungo cammino di condivisione e crescita reciproca, nel segno della passione per la musica e dell’eccellenza educativa.

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Fryderyka Chopina w Bytomiu

(Scuola Secondaria Generale di Musica di 1° e 2° grado Fryderyk Chopin a Bytom)

Indirizzo: Stanisława Moniuszki 17, 41-902 Bytom, Polonia

Telefono: +48 32 281 22 11

Sappiamo che la scuola di musica polacca Fryderyk Chopin è stata fondata nel 1945, ma risiede all’interno di un edificio in mattoni nella città di Bytom, costruito nel 1869, iscritto nel registro dei monumenti immobili del Voivodato di Slesia, il più antico edificio scolastico conservato della città.

Link Ufficiale scuola https://www.gov.pl/web/ osmbytom

Canale Facebook: https://www. facebook.com/osmbytom