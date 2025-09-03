Genzano, choc in una struttura ospedaliera privata: 30enne disabile picchiata con un mattarello

Una vicenda inquietante scuote Genzano. Una donna di 30 anni, affetta da una disabilità mentale al 100%, sarebbe stata picchiata brutalmente da una addetta all’interno di una struttura ospedaliera privata convenzionata con Asl e Regione Lazio.

A denunciare l’accaduto, i genitori della giovane, che hanno sporto querela ai carabinieri di Lanuvio dopo aver trovato la figlia con il corpo coperto di lividi.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, l’episodio sarebbe avvenuto la scorsa settimana: l’operatrice avrebbe colpito la paziente con un mattarello, salvo poi contattare la famiglia per invitarla a riportarla a casa.

Una volta giunta nella struttura, la madre avrebbe notato i segni evidenti delle percosse e ha immediatamente accompagnato la figlia in pronto soccorso, dove i medici hanno refertato le ecchimosi.

Alla denuncia presentata, i genitori hanno allegato anche fotografie che documentano le ferite.

La direzione sanitaria della clinica ha già avviato un procedimento disciplinare nei confronti della dipendente coinvolta, mentre la procura e i carabinieri hanno aperto un’inchiesta per chiarire la dinamica dei fatti e le eventuali responsabilità.

