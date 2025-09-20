Genzano: due ex studenti entrano in classe e picchiano un 15enne

Un’aula trasformata in teatro di violenza. È quanto accaduto nella mattinata di venerdì 19 settembre al liceo scientifico Giovanni Vailati di Genzano di Roma, dove due giovanissimi – un 15enne e un 14enne, entrambi ex alunni – hanno fatto irruzione nella scuola, riuscendo a superare i controlli e a raggiungere una classe.

Una volta dentro, hanno preso di mira uno studente di 15 anni, figlio di una professoressa dello stesso istituto. Lo hanno aggredito con calci e pugni, in una scena che sarebbe stata anche ripresa con un cellulare. Dopo il pestaggio, i due aggressori sono fuggiti.

La vittima, soccorsa dai compagni e dal personale scolastico, è stata accompagnata in ospedale dai genitori: la prognosi è di sette giorni. Nel frattempo, i Carabinieri sono riusciti a identificare i due responsabili, ora segnalati all’Autorità giudiziaria minorile.

L’episodio ha scosso profondamente la comunità scolastica e i genitori. Nella stessa giornata, la dirigente ha diffuso una circolare che rafforza le regole di accesso all’istituto: nessuno potrà entrare senza autorizzazione scritta e protocollata, né avere contatti con studenti o personale.

