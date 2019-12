Germano Mazzocchetti Ensemble all’Auditorium Parco della Musica

Sarà in scena lunedì 23 dicembre presso il Teatro Studio Borgna dell’Auditorium Parco della Musica, il concerto Germano Mazzocchetti Ensemble, con Germano Mazzocchetti alla fisarmonica, Francesco Marini al sax soprano e clarinetti, Paola Emanuele alla viola, Marco Acquarelli alla chitarra, Luca Pirozzi al contrabbasso, Sergio Quarta alle percussioni.

Germano Mazzocchetti Ensemble, nato nel 2003, è composto da solisti con svariate esperienze musicali, dalla classica al jazz alla world music. Le musiche di Mazzocchetti attingono a sonorità popolari e mediterranee, unite a citazioni jazzistiche e rimandi alla tradizione colta. Il risultato è una musica caratterizzata da uno spiccato sincretismo linguistico, che bene si allinea ad alcune tra le più interessanti esperienze della musica d’oggi.

Il Germano Mazzocchetti Ensemble ha pubblicato i cd “Testasghemba” (Egea) e “Asap” (Incipit).

Come ha scritto il critico Giordano Montecchi, “è spigolando nel vissuto che nascono oggi le migliori musiche nuove: le musiche della crisi, schizzate con la consapevolezza delle miriadi di lingue e del loro immenso lascito da una parte e, dall’altra, la sfida a un mondo sempre più indifferente a ciò che non passa per le autostrade mediatiche”. E ancora, riferendosi all’attività di Mazzocchetti come compositore di musiche di scena: “Remoti si sentono gli echi di un Kurt Weill, di un Fiorenzo Carpi e il carsico andirivieni di quella linfa popolare che sempre nutre il lessico di Mazzocchetti. Ma c’è anche altro in questa formazione densa di ritmo ed energia cinetica, impastata con fisarmonica e viola che trasudano melanconia a ogni nota. C’è un universo intimamente latino, fatto di ritmo, calore e languore”.

Il gruppo ha suonato per le maggiori istituzioni nazionali, tenendo concerti, a Roma, all’Auditorium Parco della Musica, all’Accademia Filarmonica Romana e alla Casa del Jazz; ai Teatri Valle, Quirino, Ambra alla Garbatella, Sala Umberto, Vittoria e Vascello; al Fontanone Estate, all’Acquario Romano, al Museo di Roma, a Villa Pamphili. Inoltre ha dato concerti a Milano, all’Aquila, a Torino, a Napoli, a Catania, a Cosenza, a Perugia, a Pescara e in diverse altre città.

Auditorium Parco della Musica

Lun 23 Dic | 21:00 | Teatro Studio Borgna

€ 18.00

Viale Pietro de Coubertin 30

00196 Roma

Infolinetel. 0680241281

biglietteriatel. 892101 (servizio a pagamento)

contatti:info@musicaperroma.it

