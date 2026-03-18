Geyser in viale Mazzini: tubo rotto nel cantiere Metro C, Prati finisce sott’acqua

Sono circa le 9 del mattino di ieri martedì 17 marzo, quando viale Mazzini viene improvvisamente travolto da una violenta fuoriuscita di acqua e fango, trasformando in pochi minuti una delle arterie più trafficate della zona in un’area allagata e impraticabile.

L’esplosione si verifica all’interno del perimetro già recintato per i lavori della futura stazione della Linea C. Secondo le prime ricostruzioni, durante alcune operazioni di scavo finalizzate alla rimozione di alberature, sarebbe stata danneggiata una condotta idrica principale.

La pressione accumulata nelle tubazioni ha provocato una rottura improvvisa, dando origine a un getto potente che ha raggiunto anche i piani bassi degli edifici circostanti.

Un fiume nel cuore della città

In pochi minuti, la strada è stata invasa da acqua torbida e detriti. Il sistema di drenaggio urbano non è riuscito a contenere la portata, andando rapidamente in crisi. Le caditoie si sono saturate, lasciando spazio a un esteso strato di fango che ha reso difficoltoso sia il passaggio dei pedoni sia la circolazione dei veicoli.

Sul posto sono intervenute le squadre di Acea Ato 2, al lavoro per intercettare la perdita e avviare la riparazione della condotta. Un’operazione delicata, complicata dalla posizione del guasto e dalle condizioni del terreno, reso instabile dall’enorme quantità d’acqua fuoriuscita.

Quartiere senz’acqua

Per consentire l’intervento tecnico, è stato necessario interrompere temporaneamente l’erogazione idrica. Il risultato è stato immediato: rubinetti a secco e forti cali di pressione nelle strade limitrofe.

I disservizi hanno interessato in particolare:

via Sabotino

via Bazzoni

via Fratelli Rosselli

via Pio Albertelli

il tratto di viale Mazzini compreso tra via Sabotino e via Bazzoni

Una situazione che ha messo in difficoltà residenti e attività commerciali, costretti a fare i conti con l’assenza improvvisa di acqua.

Le misure di emergenza

Per limitare i disagi, è stato attivato un servizio di rifornimento straordinario. Un’autobotte è stata posizionata in via Monte Santo, all’angolo con viale Mazzini, a disposizione dei cittadini per garantire il minimo indispensabile.

Intanto proseguono gli interventi per ripristinare la rete idrica e mettere in sicurezza l’area. Resta da valutare l’entità dei danni e i tempi necessari per riportare alla normalità una zona che, nel giro di pochi minuti, si è ritrovata sommersa da acqua e fango.

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