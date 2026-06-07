Giallo al Verano, sparita la lapide di Gigi Proietti: scatta l’allarme furto, ma è un equivoco

Per qualche ora ha aleggiato il timore di un gesto vandalico ai danni di uno dei simboli più amati della cultura romana.

La notizia della presunta sparizione della lapide di Gigi Proietti dal Cimitero Monumentale del Verano ha rapidamente fatto il giro della città, suscitando indignazione e preoccupazione tra fan e cittadini. Ma quello che sembrava l’ennesimo episodio di degrado si è rivelato ben presto un semplice equivoco.

L’allarme era scattato nel pomeriggio di sabato, quando Ama, la società che gestisce i servizi cimiteriali della Capitale, aveva segnalato l’assenza della lastra marmorea posta sulla tomba dell’attore, parlando di un possibile furto e annunciando l’avvio delle procedure previste in questi casi.

Una comunicazione che aveva immediatamente acceso i riflettori sul Verano e fatto ipotizzare un raid contro il luogo di sepoltura dell’indimenticabile interprete romano.

La verifica e la svolta

Con il passare delle ore, però, la ricostruzione iniziale ha lasciato spazio a una realtà molto diversa.

A chiarire l’accaduto è stata la famiglia di Proietti, che attraverso i propri collaboratori ha spiegato come la lapide fosse stata rimossa regolarmente nell’ambito di un intervento autorizzato. Nessuna effrazione, nessun atto vandalico e nessun furto.

La lastra è stata infatti prelevata da personale incaricato per consentire un aggiornamento delle iscrizioni commemorative.

Il ricordo condiviso con la moglie

L’intervento si è reso necessario dopo la scomparsa di Sagitta Alter, moglie dell’attore, venuta a mancare lo scorso aprile.

La famiglia ha deciso che il suo nome venga inciso accanto a quello del marito, affinché entrambi possano essere ricordati nello stesso luogo.

Per eseguire il lavoro è stato necessario rimuovere temporaneamente il marmo, operazione che ha generato il malinteso da cui è nato il caso.

L’equivoco che ha acceso la polemica

Nelle ore immediatamente successive alla segnalazione, Ama aveva informato le autorità competenti e manifestato la disponibilità a fornire eventuali immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza presenti nell’area cimiteriale.

Solo successivamente è emerso che la rimozione era stata concordata e affidata a un’agenzia funebre incaricata dai familiari.

Una precisazione che ha rapidamente spento le polemiche e rassicurato quanti avevano temuto un oltraggio alla memoria di uno degli artisti più amati di Roma.

Alla fine, dunque, nessun mistero e nessun danneggiamento: soltanto un intervento necessario per aggiungere un nuovo tassello alla storia familiare di Gigi Proietti e della donna che gli è stata accanto per gran parte della vita.

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