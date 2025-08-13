Gianicolense, tre ladri sorpresi dalle telecamere in salotto: proprietaria in vacanza avvisata dall’alert sul cellulare

Una vacanza in Sicilia e un cellulare sempre a portata di mano hanno salvato casa e ricordi di una cittadina romana. La scorsa notte, tre uomini di nazionalità georgiana – 34, 35 e 37 anni, senza fissa dimora e già noti alle forze dell’ordine – sono stati arrestati dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma dopo essersi introdotti in un appartamento di via Corti.

A dare l’allarme è stata la proprietaria, collegata in diretta alle telecamere interne della sua abitazione tramite l’applicazione dell’impianto di allarme. Poco dopo la mezzanotte, sullo schermo del suo smartphone sono apparse immagini inequivocabili: tre sconosciuti stavano rovistando tra i suoi effetti personali.

Senza perdere tempo, la donna ha contattato il 112. Le pattuglie sono arrivate in pochi minuti, sorprendendo i ladri mentre tentavano di allontanarsi con la refurtiva ancora addosso: denaro contante, oggetti in argento e un orologio. La porta di ingresso dell’appartamento era stata forzata.

Portati in caserma e trattenuti a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, i tre sono comparsi in mattinata davanti al giudice per il rito direttissimo. Il Tribunale di Roma ha convalidato gli arresti e disposto per tutti la misura cautelare del divieto di dimora nel Comune di Roma.

