Giardino degli Aranci: noleggiavano auto per svaligiare le vetture parcheggiate. Denunciati

Tre ladri sono stati sorpresi mentre pianificano alcuni furti nel parcheggio del Giardino degli Aranci. A bordo di un’auto a noleggio, tre nomadi di origini bosniaca, noti alle forze dell’ordine e provenienti dal campo di via Candoni, avevano nel mirino le vetture parcheggiate nella zona dell’Aventino.

Ma la loro audace manovra è stata interrotta dai carabinieri della stazione Roma Aventino, che li hanno sorpresi in piazza Pietro D’Illiria mentre si aggiravano con atteggiamenti sospetti.

Fermati e controllati, i ladri si trovavano a bordo di un’auto noleggiata a nome di una terza persona.

La perquisizione ha rivelato la presenza di una torcia e di una punta per trapano, strumenti per i quali non sono riusciti a fornire una spiegazione credibile.

Un membro del gruppo era già conosciuto dai militari per precedenti furti nelle auto in sosta. Alla fine, tutti e tre sono stati denunciati a piede libero per possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli, mentre gli oggetti trovati sono stati sequestrati.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙