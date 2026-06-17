Giro di vite sui mercati abusivi a Roma: blitz alla Montagnola e ad Anagnina, multe per oltre 40mila euro

Un’offensiva parallela contro il commercio illegale e i mercati spontanei della spazzatura che minano il decoro dei quartieri e dei nodi di scambio della Capitale.

Seguendo le direttive del piano straordinario disposto dal Comando Generale di via della Consolazione, nella giornata di ieri gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale hanno fatto scattare due maxi-blitz in altrettanti quadranti della città, portando al sequestro di migliaia di articoli e a sanzioni amministrative pesantissime.

Il doppio intervento ha visto in prima linea gli agenti speciali del Gruppo S.P.E. (Sicurezza Pubblica Emergenziale), supportati dai gruppi territoriali competenti per i singoli territori.

Montagnola: Smantellati due banchi fantasma al mercato

La prima operazione ha interessato il frequentato mercato rionale di via Pico della Mirandola, nel quartiere Montagnola.

Qui i caschi bianchi dello SPE, insieme ai colleghi dell’VIII Gruppo Tintoretto, hanno individuato due postazioni commerciali completamente prive di autorizzazioni amministrative.

Anagnina: Stop al “Mercato del Rovistaggio”. Intervengono i camion AMA

Nel pomeriggio, lo scenario della seconda operazione si è spostato nel piazzale antistante la stazione della Metropolitana A di Anagnina. L’area del capolinea dei bus era da tempo monitorata per la presenza di un mercato spontaneo e illegale di materiale di risulta, sottratto direttamente dai cassonetti dell’immondizia da venditori abusivi che cercavano di piazzarlo ai passanti come merce usata.

L’intervento del Gruppo SPE e del VII Gruppo Tuscolano ha richiesto il supporto d’urgenza dei mezzi e del personale dell’AMA.

La Bonifica dello Scalo

Gli operatori ecologici sono intervenuti con tre automezzi pesanti, caricando e avviando al corretto smaltimento nei centri di raccolta circa una tonnellata di materiali degradati e sporchi.

Contestualmente, i caschi bianchi hanno sequestrato oltre 2.300 articoli tra sanzioni amministrative e penali, compresi flaconi di profumo contraffatti riportanti i loghi delle più note griffe internazionali, calzature, costumi da bagno e biancheria intima.

Il bilancio economico complessivo della giornata di controlli ha superato i 40.000 euro di sanzioni pecuniarie elevate nei confronti dei trasgressori identificati sul posto.

I controlli interforze della Polizia Locale proseguiranno nei prossimi giorni per impedire il riposizionamento dei banchi abusivi e garantire la libera fruizione dei passaggi pedonali a ridosso delle stazioni ferroviarie e metropolitane.

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