Giubileo dei Catechisti, Roma accoglie migliaia di fedeli: papa Leone XIV istituirà nuovi formatori

Roma si prepara a diventare il cuore pulsante della cristianità con il Giubileo dei Catechisti, in programma dal 26 al 28 settembre.

Migliaia di persone, provenienti da ogni parte del mondo, stanno già preparando il viaggio verso la Capitale per vivere tre giorni intensi di spiritualità, incontri e celebrazioni.

Il via ufficiale ci sarà venerdì 26 settembre con il pellegrinaggio alla Porta Santa, che resterà aperta ai fedeli dalle 8 alle 18.

In serata, alle 18:30, il primo grande appuntamento collettivo: un momento di benvenuto in piazza San Giovanni, che darà il tono all’intero Giubileo.

Sabato 27 settembre sarà dedicato alle catechesi diffuse: dalle 10:30 alle 16:30, in tutte le chiese giubilari della città, si terranno incontri suddivisi per lingua, per permettere a tutti di sentirsi pienamente partecipi.

Il momento più atteso arriverà domenica 28 settembre. Alle 10:30, in una piazza San Pietro che si annuncia gremita, papa Leone XIV celebrerà la Messa e istituirà i nuovi catechisti, un evento dal profondo valore simbolico e pastorale.

Un’occasione unica per quanti, ogni giorno, si impegnano a trasmettere la fede nelle parrocchie di tutto il mondo e che, per tre giorni, faranno di Roma il centro di un grande abbraccio universale.

