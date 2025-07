Giubileo dei Giovani al via: attesi un milione di pellegrini nella Capitale. Oggi la messa di benvenuto

Un milione di zaini, sorrisi e speranza. Non è l’inizio di un film, ma quello che sta accadendo in queste ore a Roma: la città eterna si trasforma nella capitale mondiale della gioventù con l’arrivo dei pellegrini del Giubileo dei Giovani 2025.

Da lunedì 28 luglio, i primi gruppi hanno iniziato a popolare strade, piazze e scuole, tra cori, chitarre e bandiere colorate. In palio, non una gara, ma un’esperienza unica: unire cuori e culture nel segno della fede e dell’amicizia.

Le strutture religiose, le palestre e perfino le case dei romani si sono aperte per ospitare i ragazzi. Alla Fiera di Roma si contano già 25.000 sacchi a pelo, pronti per la notte. E non siamo che all’inizio: Roma si prepara ad accogliere fino a un milione di giovani provenienti da tutto il mondo.

Il Papa li accoglie: “Pellegrini di speranza”

Il primo a dare loro il benvenuto è stato papa Leone XIV, che ieri ha incontrato una delegazione di giovani peruviani – terra dove fu missionario – definendoli “pellegrini di speranza”.

Questa sera, invece, è il turno di piazza San Pietro: alle 19.00, monsignor Rino Fisichella celebrerà la Messa di benvenuto. Un momento attesissimo, che darà ufficialmente il via a quella che sarà una settimana di incontri, emozioni e spiritualità urbana.

Eventi, musica, dialoghi: Roma parla ai giovani

Il programma è fittissimo: si chiama “Dialoghi con la città” e conta oltre 70 eventi sparsi tra parrocchie, piazze e centri culturali. Ci saranno momenti di riflessione, laboratori, feste e testimonianze da ogni parte del mondo.

E se vi sembra che manchi solo TikTok… beh, non manca neanche quello.

Il Giubileo si fa social: il Festival degli Influencer

Parallelamente, è in corso il sorprendente Giubileo degli Influencer: una maratona spirituale 2.0 che coinvolge preti, suore, creator, cantanti e attivisti digitali. Tra gli eventi di oggi:

Il gioco urbano “Rally Missionario”, una caccia alla speranza per le vie di Roma;

Il raduno ecumenico “Together for Hope” nei Giardini Vaticani;

E in serata, l’imperdibile Festival degli Influencer a piazza Risorgimento, per celebrare chi porta la Parola… a colpi di like.

Tutti a Tor Vergata: torna il “campo della fede”

Il countdown è già partito per i grandi eventi finali.

Il 1° agosto, Giornata penitenziale al Circo Massimo.

Il 2 agosto, Tor Vergata riapre dopo 25 anni (chi se lo ricorda il 2000?) per la grande veglia con il Papa.

Il 3 agosto, gran finale con la Messa conclusiva.

Tor Vergata torna a essere il cuore pulsante della fede giovanile, tra tende, preghiere sotto le stelle e una città che – per una volta – si lascia sorprendere.

Roma, capitale della speranza

Tra traffico, caldo e mille problemi quotidiani, Roma oggi si riscopre accogliente, sorridente, viva. E forse, in questo piccolo miracolo urbano, c’è già tutto il senso di questo Giubileo: una città che si apre, che ascolta e che crede ancora nei sogni dei suoi giovani.

