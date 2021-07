Ecco gli appuntamenti dell’Estate Romana 2021 dal 28 luglio al 3 agosto

Al via una nuova settimana di eventi. Tutte le informazioni sulle iniziative rivolte al pubblico in presenza e sugli eventi digital delle istituzioni e delle associazioni vincitrici del bando Estate Romana sono disponibili sul sito culture.roma.it e sui canali social di @cultureroma .

AVVISI PUBBLICI

Fino al 18 agosto 2021 è attiva la call per partecipare alla manifestazione Roma Visiva 2021 dedicata alla riscoperta dei talenti femminili, che si terrà dall’8 al 10 settembre alla Casa del Cinema di Villa Borghese. L’obiettivo è quello di scoprire o riscoprire le storie di donne che hanno operato nel mondo dell’arte visiva, mantenendo forte il legame con la città. Si potranno inviare proposte tra talk, conferenze, presentazioni, seminari ed altro. Largo allora a storici e storiche dell’arte, curatori e curatrici, artisti e artiste, giornalisti e giornaliste, studenti e studentesse di Belle Arti, di Cinema e in generale studiosi e studiose di qualsiasi età e nazionalità per raccontare o approfondire pagine di storia delle artiste legate alla città, spaziando dalla fotografia alla video-arte, dalle attività performative riprodotte all’arte figurativa e plastica. Le proposte dovranno essere inviate all’indirizzo e-mail ufficioeventi@zetema.it entro e non oltre le ore 12 del 18 agosto 2021. L’indicazione nell’oggetto della mail dovrà riportare la dicitura: “Roma Visiva 2021”. Info e regolamento su www.zetema.it.

Inoltre è ancora attiva la Open Call – Spazi alla Città, che mette a disposizione degli operatori culturali cittadini gli spazi delle grandi istituzioni culturali capitoline come Azienda Speciale Palaexpo, Casa del Cinema, Fondazione Musica per Roma – Auditorium Parco della Musica e Casa del Jazz, Istituzione Sistema Biblioteche Centri di Cultura, Sovrintendenza Capitolina, Teatro dell’Opera di Roma, Associazione Teatro di Roma – Teatro di Tor Bella Monaca, Teatro biblioteca Quarticciolo, Teatro del Lido, per ospitare prove, laboratori, incontri, seminari. Le proposte selezionate saranno realizzate tra luglio e ottobre 2021. La call è aperta fino a completamento delle disponibilità. Tutte le informazioni su www.culture.roma.it.

INCROCI ARTISTICI

Continua fino al 4 agosto il festival gratuito Viaggi nei paraggi, a cura di Open City Roma. In diverse zone della città sono stati affissi i manifesti di Opera Manifesto, con le illustrazioni delle artiste Karin Birgitte Lund e Nastasia Meyrat, e attraverso i QR-code presenti sulle stesse opere, il pubblico può accedere a contenuti multimediali come i brevi video dell’Istituto Luce dedicati ai Grandi Viaggi dagli anni ’20 agli anni ’70. Inoltre, dal sito web della manifestazione o attraverso QR-code presenti su mappe, possono essere scaricati dei podcast con i virtual tour Sonar Live. Le porte di Roma – Mura Serviane sulla storia delle antiche Mura difensive di Roma; Tutti al mare. Viaggio tra le architetture di Ostia, alla scoperta delle architetture curiose e prestigiose del litorale; Il Biondo Tevere – Viaggiando sul fiume, un tour tra porti, approdi e magazzini della più famosa via di comunicazione della città; Vacanza alle Terme. Dai romani alle spa contemporanee, per ripercorrere l’architettura termale dai grandi impianti di epoca romana fino ai giorni nostri. Questi tour personali saranno a disposizione fino al 4 agosto , ultimo giorno della manifestazione. Nel frattempo, per domenica 1° agosto , si segnala l’appuntamento in presenza con il ciclo tour Antico viaggiare – il fiume di Roma da Ponte Milvio (partenza ore 18.30) all’Isola Tiberina; mentre mercoledì 4 agosto , alle 18.30, si chiude il festival con il tour online Vacanza alle terme. Dai romani alle spa contemporanee. Prenotazioni su eventbrite.it .

Nell’ambito di Summer Tales – Roma non esiste, la manifestazione realizzata da PAV con il gruppo DOM-, fino al 1° agosto , nel Campo sportivo in via Luigi Speroni 13 (Parco Urbano di Aguzzano), è allestito il Campo mobile “Roma non esiste”, un montaggio temporaneo di tende e moduli abitativi che come una piazza ospita incontri, attività estemporanee, momenti di riflessione e di ascolto con i cittadini. Tutti i giorni in programma diverse attività gratuite, come body mind centering e pratiche corporee (ore 10.30-11.30), sharing reading a partire dalle tematiche del progetto (ore 15.30-16.30), esplorazione e ricerca artistica e urbana nel quartiere sede del campo, raccolta materiali, interviste per materiale documentaristico (ore 18.30-19.30). Nell’ultima giornata di accampamento, domenica 1° agosto alle ore 17.30, avrà luogo un attraversamento urbano del quartiere, una camminata che restituirà al pubblico il periodo di residenza del campo, proponendo ai partecipanti un viaggio-esperienza fatto di pratiche di visione, racconti, ascolti (partenza dalla fermata metro Ponte Mammolo). Info e prenotazioni: 0644702823 – romanonesiste@gmail.com

A Monte Sacro, all’interno del Parco Talenti, va avanti la programmazione gratuita del Sessantotto Village, a cura di Gino srl. Tra gli appuntamenti della settimana: lo spettacolo del comico Antonello Costa ( 29 luglio ore 20); il concerto del trio composto da Lorenzo Lepore, Matteo Sica e Roberto Forlani ( 30 luglio ore 21); per Sessantotto in jazz, la session del Ba-lue Bolivar Trio ( 1° agosto ore 18.30).

Presso il CityLab 971 di via Salaria prosegue fino al 26 settembre la seconda edizione di Elements, iniziativa multidisciplinare a cura di A.M.E. Management S.r.l. che punta alla riqualificazione degli spazi urbani tramite le diverse forme dell’arte. In programma, tra gli altri, lo spettacolo Gabrielle&Louise – sui gradini dell’essenza di Paolo Fosso, con Federica Valloni e Giorgia Ferrara ( venerdì 30 e sabato 31 luglio ore 20 e domenica 1° agosto ore 23, acquisto biglietto sul posto). Nelle serate di venerdì, sabato e domenica, a partire dalle ore 17, il pubblico può anche visitare, ad ingresso gratuito, le mostre della Litografia Bulla presentate da Spaziomensa, le opere dell’artista urbano Emmeu presentate da Kill The Pig e l’esposizione Segnali di Elia Novecento. Info e prenotazione obbligatoria: 351 9381024; contact@elementsroma.com – elements.prenotazioni@gmail.com.

Presso il Centro Commerciale Euroma2 continuano gli appuntamenti gratuiti dedicati alla transizione ecologica e allo sviluppo sostenibile di Fai la differenza, c’è… il Festival della Sostenibilità organizzato dall’Associazione Sportiva Dilettantistica SUNRISE 1. Tutti i giorni dalle ore 10 alle 21, al Piano Uno sono esposte le opere d’arte e di design di Contesteco, il concorso d’arte e design sostenibile al quale si può continuare a partecipare raccontando, con foto o video, i temi del riciclo e delle fonti d’energia alternative; al Piano Zero è invece fruibile l’installazione di urban art multimediale Climate Change del giovane videomaker Federico Tabacchino. Fino al 31 luglio inoltre, tutti i giorni dalle ore 16 alle 18, in presenza al Piano Zero e in diretta streaming sui canali social del Festival, si possono seguire le interviste del format Da Venti a Trenta, in cui esperti di settore – giornalisti, imprenditori, manager, personaggi del mondo della scienza, della cultura e della società civile – riflettono sugli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile.

MUSICA

Giovedì 29 luglio alle ore 21, presso la Cavea dell’Auditorium Parco della Musica l’Orchestra e il Coro dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia si tingono di blue, fonte melodica del jazz, per A Gershwin night, un concerto interamente dedicato a George Gershwin. Sul podio ritorna Wayne Marshall, in veste di direttore e pianista, per l’esecuzione del capolavoro jazz-sinfonico Rhapsody in Blue nella sua versione originale per jazz band. Il programma, impreziosito dalla presenza del soprano Jeanine De Bique e del baritono Simon Shibambu, si completa con la Folk American Opera Porgy and Bess, A Concert of Songs e Broadway Overtures & Songs.

Sempre all’Auditorium Parco della Musica, prosegue Si può fare Cavea, la stagione di concerti estivi all’aperto di Musica per Roma. In arrivo per una doppia data Max Gazzé con il suo La Matematica dei Rami Tour (30 e 31 luglio), sarà poi la volta dei Calibro 35 con il loro Post Momentum Tour (2 agosto) e infine martedì 3 agosto Tre Allegri Ragazzi Morti porteranno sul palco la loro performance live, con nuovi travestimenti e canzoni provenienti dal loro vastissimo repertorio che spazia dal rock al reggae senza soluzione di continuità. Inizio concerti ore 21. Info e biglietti su https://www.ticketone.it – www.auditorium.com.

Nello spazio esterno della Casa del Jazz si conclude la XXXI edizione de I Concerti nel Parco, a cura dell’Associazione Culturale I Concerti nel Parco che, come ultimi appuntamenti, propone mercoledì 28 luglio il concerto Ver meu amor con Salvador Sobral, nuovo protagonista della musica pop e tradizionale portoghese. Sabato 31 luglio lo spettacolo glamour punk di e con Filippo Timi accompagnato da un quartetto di giovani attori e musicisti romani. Domenica 1° agosto il “concerto di danza” Astor della Compagnia Balletto di Roma, un viaggio tra le suggestioni e le sonorità del tango in occasione del centenario della nascita di Astor Piazzolla. Lunedì 2 agosto la serata Dancefloor con l’Orchestra Piazza Vittorio. A chiudere la rassegna, martedì 3 agosto , il concerto della coppia Ninni Bruschetta-Cettina Donato che con l’album I Siciliani rendono omaggio alle poesie dello scrittore Antonio Caldarella. Inizio spettacoli ore 21. Biglietti: https://www.ticketone.it – www.iconcertinelparco.it

Musica e non solo al Village Celimontana, il jazz club nel cuore del Celio a cura di Jazz Village Roma. Tra gli appuntamenti della settimana: mercoledì 28 luglio serata nu soul con gli Smockin’ Cats, giovedì 29 luglio omaggio swing a Fred Buscaglione con la Scoop Jazz Band, venerdì 30 luglio serata jazz con Massimo Pirone Octet e sabato 31 luglio jazz manouche con la Hot Club Roma, domenica 1° agosto per l’appuntamento Bevo solo Rock’n’roll, sul palco i Red Wagons. Lunedì 2 agosto musica soul funk con Adika Pongo e martedì 3 agosto serata swing con Francesca Faro Swing Quartet. Inizio concerti ore 22. Ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Nella cornice del laghetto di Villa Ada proseguono gli appuntamenti musicali della XXVII edizione di Villa Ada Roma Incontra il Mondo a cura di D’Ada srl. Mercoledì 28 luglio concerto dei Negrita, live in doppia veste acustica ed elettrica. Giovedì 29 luglio sul palco i poliedrici Melancholia mentre venerdì 30 luglio arrivano gli inglesi Sons of Kemet con il loro jazz militante e l’ultimo ed emozionante disco Black to the future, anticipati in apertura da Alek Hidell. Sabato 31 luglio serata Rome Psych Nite con La Batteria, i Soviet Soviet e i Big Mountain County. Domenica 1° agosto l’esibizione del collettivo afrojazz C’mon Tigre e lunedì 2 agosto l’omaggio di Daniele Sepe a Frank Zappa in Direction Zappa. Infine, martedì 3 agosto , improvvisazione pura nell’esibizione a ingresso gratuito (con prenotazione obbligatoria) di Adriano Viterbini, Riccardo Sinigallia e il dj Ice One. Inizio concerti dalle ore 21.30. Biglietti: https://dice.fm/venue/villa-ada-l2yp

TEATRO

Per la stagione estiva all’aperto del Teatro dell’Opera di Roma, sul grande palcoscenico allestito al Circo Massimo, giovedì 29 e sabato 31 luglio continuano le repliche della Madama Butterfly di Giacomo Puccini. Inaugura invece venerdì 30 luglio (repliche domenica 1 e martedì 3 agosto ) La bohème, sempre di Giacomo Puccini. L’allestimento vede la regia di Davide Livermore, che firma anche scene, costumi e luci. In questa produzione, grazie a giochi di tecnologia, video mapping e proiezioni, famose opere d’arte dell’impressionismo francese, da Renoir a Monet, circondano i protagonisti immergendoli in un continuum pittorico. Dirige l’Orchestra del Teatro dell’Opera di Roma il maestro Jordi Bernàcer. Nei ruoli principali Vittoria Yeo (Mimì), Piero Pretti (Rodolfo), Luca Micheletti (Marcello), Simone Del Savio (Schaunard), Andrea Mastroni (Colline), Sara Blanch (Musetta) e Domenico Colaianni (Benoît e Alcindoro). Dirige il Coro il maestro Roberto Gabbiani. Con la partecipazione degli allievi della Scuola di Canto Corale dell’Opera.

Si apre il sipario su un nuovo spettacolo al Gigi Proietti Globe Theatre Silvano Toti di Villa Borghese. Da mercoledì 28 luglio all’8 agosto (dal mercoledì alla domenica alle ore 21) andrà in scena La dodicesima notte (o quel che volete), la commedia di William Shakespeare con la traduzione, l’adattamento e la regia di Loredana Scaramella. Lunedì 2 e martedì 3 agosto alle 21, invece, spazio ad un altro spettacolo esordiente: Intestamè, di Carlo Ragone e Loredana Scaramella, con Carlo Ragone. Infoline 338.9104467 (ore 10.30-12.30/16.30-19). Biglietti su Ticketone.

Il Teatro di Roma dà appuntamento al Teatro Argentina dove fino al 30 luglio , la platea, completamente riempita di sabbia e liberata integralmente dalle poltrone, si lascia invadere dalla satira del potere, il gusto per la provocazione e la sperimentazione linguistica dell’Ubu Re di Alfred Jarry, testo imprescindibile del teatro contemporaneo, qui presentato in una nuova traduzione per la scena con la regia di Fabio Cherstich che si intreccia alla visionarietà di Luigi Serafini, artista, architetto e designer noto nel mondo per il suo impenetrabile e geniale Codex Seraphinianus. Inizio spettacolo: tutte le sere ore 20. Biglietti: acquisto online su vivaticket.com .

Mercoledì 28 luglio 2021 alle ore 18, gratuitamente, negli spazi esterni del Teatro Villa Pamphilj, andrà in scena Archeologia naturale – Sentiero di arte e natura di e con Fernanda Pessolano, installazioni, abiti e sentiero; performance site specific di e con Aurora Pica, Irene Giorgi, Eva Paciulli; sguardo restitutivo Anna Paola Bacalov; voce narrante di Patrizia Hartman. L’azione dell’artista avviene nella natura in nome di un’arte che si vuole alleare con una corretta pratica ecologica. Il paesaggio sonoro e le performance sono in stretta connessione con le forme, i colori, i suoni della natura.

Giovedì 29 luglio alle ore 18, sempre nel giardino del teatro, in programma invece Otello – Tragicommedia dell’Arte, un adattamento della celebre tragedia di Shakespeare in forma di Commedia dell’Arte, scritta e diretta da Carlo Boso con Emanuele Contadini, Erika Giacalone, Michele Pagliaroni, Alessandro Blasioli e Viviana Simone. Siamo nell’Anno 1611 e la vicenda ruota attorno alla gelosia di Otello, generale militare al servizio della Repubblica di Venezia, per l’amata Desdemona, che, a causa delle insinuazioni dell’infido alfiere Iago, viene sospettata di avere una relazione con il luogotenente Cassio. Spettacolo gratuito con prenotazione obbligatoria: 065814176 – scuderieteatrali@gmail.com

Per la rassegna estiva TorBellaMonaca Teatro Festival, in corso nell’Arena all’aperto del Teatro Tor Bella Monaca, giovedì 29 luglio è di scena lo spettacolo Io, Shakespeare e Pirandello con Giorgio Pasotti, un percorso nel mondo della letteratura e del teatro attraverso le opere dei due grandi scrittori. Venerdì 30 e sabato 31 luglio viene proposta La casa di famiglia, una pièce teatrale divertente che racconta di emozioni e sentimenti in cui tutti possono identificarsi, con Luca Angeletti, Toni Fornari, Simone Montedoro, Laura Ruocco e la partecipazione di Augusto Fornari e Noemi Sferlazza. Domenica 1° agosto Golden Show Trieste presenta Le notti bianche di Fëdor Dostoevskij, nel 200° anniversario della nascita dell’Autore, con Lorenzo Lavia e Marial Bajma Riva. Si prosegue martedì 3 e mercoledì 4 agosto con la comica operetta moderna Pedalando verso il Paradiso prodotta dalla Fondazione Gabriele Accomazzo per il Teatro e con Marco Viecca e il trio vocale Le Blue Dolls. Inizio spettacoli: ore 21. Botteghino: feriali ore 18-21.30, festivi ore 15-18.30. Info e prenotazioni: tel. 06 2010579 – promozione@teatrotorbellamonaca.it.

Nella location dei giardini dell’Accademia Filarmonica Romana proseguono gli appuntamenti con la XXVII edizione del festival I Solisti del Teatro, a cura della Cooperativa Teatro91. In programma: mercoledì 28, giovedì 29 e venerdì 30 luglio tre serate di eventi con Artisti 7607. Dal 1° agosto, per la Settimana Rainbow in collaborazione con l’Associazione Mario Mieli, vengono proposti gli spettacoli: Life For Sale – Quadri della vita di un artista di Stefano Napoli, con Francesca Borromeo, Andrea Cerioli, H.E.R., Filippo Metz, Raffaella Montani, Simona Palmiero, Luigi Paolo Patano ( domenica 1° agosto ); Signorina lei è un maschio o una femmina? di e con Gloria Giacopini e Giulietta Vacis ( lunedì 2 agosto ); Sono partita di sera – Omaggio a Gabriella Ferri di Betta Cianchini, con Valentina De Giovanni e alla chitarra Gabriele Elliott Parrini ( martedì 3 agosto ). Inizio spettacoli ore 21.30. Fortemente consigliata la prenotazione al 380 7862654 (Whatsapp). Acquisto sulla piattaforma Vivaticket (fino alle 18.30) e in biglietteria (ogni giorno ore18-22.30).

CINEMA

Prende il via mercoledì 28 luglio Docu e Arena, una delle rassegne estive che compongono la stagione gratuita all’aperto di Caleidoscopio, alla Casa del Cinema. Introdotto dal suo curatore Maurizio di Rienzo, il lungo focus sul reale verrà aperto dalla proiezione del film The Rossellinis di Alessandro Rossellini. A seguire, giovedì 29 luglio , la serata in collaborazione con l’Assessorato alla Crescita culturale dal titolo La creatività è donna, durante la quale verrà proiettato il film di Agnès Merlet Artemisia. Passione estrema. Nel week-end, invece arriva al Teatro all’aperto Ettore Scola l’Irish Film Festa Summer Arena, una due giorni in compagnia del cinema irlandese con le proiezioni di Bruno di Karl Golden ( 31 luglio ) e Extra Ordinary di Mike Ahern e Enda Loughman ( 1° agosto ). A chiudere la nuova settimana i film Pane e cioccolata di Franco Brusati ( 2 agosto ) e Portrait of Jennie di William Dieterle ( 3 agosto ). Inizio serate ore 21. Ingresso libero previa prenotazione in portineria da 90 minuti prima dell’inizio della serata (fino all’esaurimento dei posti disponibili).

Dal 28 al 3 agosto , la programmazione ordinaria delle tre sale del Nuovo Cinema Aquila prevede le proiezioni dei seguenti film: X&Y – Nella mente di Anna diretto e interpretato da Anna Odell, Sulla infinitezza di Roy Andersson, Hasta la vista di Geoffrey Enthoven e Corpus Christi di Jan Komasa. Sabato 31 luglio , inoltre, alle ore 20.10, si terrà l’anteprima nazionale del film candidato agli Oscar, L’uomo che vendette la sua pelle di Kaouther Ben Hania. Biglietti su www.cinemaaquila.it.

In piazza Benedetto Brin, nel cuore della Garbatella, continuano le proiezioni della manifestazione Arena Garbatella, a cura di Olivud Srl. In cartellone questa settimana, tra gli altri: Un altro giro di Thomas Vinterberg ( 28 luglio ), Il concorso di Philippa Lowthorpe ( 29 luglio ), Un divano a Tunisi di Manele Labidi Labbé ( 30 luglio ), Tutti per 1 – 1 per tutti di Giovanni Veronesi ( 31 luglio ), Rifkin’s Festival di Woody Allen ( 1° agosto ) Inizio proiezioni ore 21.15. Biglietti: acquisto al botteghino dalle ore 20.30 oppure online: https://www.2tickets.it/titoliese.aspx?ide=2109&set=c

La manifestazione Cinevillage Parco Talenti, a cura di ANEC e Agis Lazio, questa settimana propone al proprio pubblico le seguenti proiezioni: Madre del regista premio Oscar Bong Joon-ho ( 28 luglio ); Il cattivo poeta di Gianluca Iodice, presentato dallo stesso regista nell’incontro che precede la proiezione ( 29 luglio dalle ore 20.30); Un giorno di pioggia a New York di Woody Allen (30 luglio); Jojo Rabbit di Taika Waititi ( 31 luglio ); Crudelia di Craig Gillespie ( 1° agosto ). Lunedì 2 agosto , la serata inizierà alle 19.30 con la rassegna a ingresso gratuito Cinelibrivillage che ospiterà Costantino D’Orazio, autore del libro Vite di artiste eccellenti. A seguire, alle 21.15 (con replica il 3 agosto nello stesso orario), l’anteprima nazionale, in contemporanea con le principali sale italiane, del film Fast & Furious 9 di Justin Lin (ingresso con biglietto a prezzo unico, fuori abbonamento). Inizio proiezioni ore 21.15. Acquisto biglietti e abbonamenti online su: www.cinevillageroma.it.

Si avvia alla chiusura la prima parte della manifestazione Cinema alle Mura…e non solo a cura del Comitato Mura Latine, che saluta il Parco delle Mura Aureliane con le ultime due giornate per poi tornare a fine agosto nella location della Romanina. Tra gli ultimi appuntamenti di luglio: le proiezioni dei cult movies The commitments di Alan Parker ( 28 luglio ) e The blues brothers di John Landis ( 29 luglio ). Inizio proiezioni ore 21. Ingresso gratuito contingentato fino a esaurimento posti disponibili.

Giunge a conclusione CineCorvialestate, la manifestazione cinematografica a ingresso gratuito in via Mazzacurati a cura dell’Associazione Il Giardino in festa. Tra gli ultimi appuntamenti in programma: mercoledì 28 luglio la proiezione della commedia di e con Riccardo Camilli Peggio per me; giovedì 29 luglio , la rassegna di cortometraggi Best of Murmat Festival; venerdì 30 luglio , la proiezione di Arance e martello diretto e interpretato da Diego Bianchi “Zoro”; sabato 31 luglio , il film d’animazione di Enzo D’Alò La Freccia Azzurra; lunedì 2 agosto , Spaghetti Story di Ciro De Caro; martedì 3 agosto , ancora animazione con Nat e il segreto di Eleonora di Dominique Monfery; mercoledì 4 agosto , il documentario di Francesca Mazzoleni Punta Sacra. Inizio proiezioni alle ore 21. I film d’animazione del 31 luglio e del 3 agosto saranno anticipati, alle ore 20, dal laboratorio per bambini sulla tecnica stop-motion, con prenotazione obbligatoria all’indirizzo e-mail cinecorvialestate@gmail.com.

Ancora incontri, masterclass, proiezioni e sonorizzazioni nella nuova settimana di Altra Visione – a India, l’estate al cinema la manifestazione a ingresso gratuito di Luci Ombre srl negli spazi all’aperto del Teatro India. Giornata intensa mercoledì 28 luglio con l’apertura in compagnia della masterclass tenuta da Laura Luchetti Nudes: pensare, scrivere, dirigere l’adolescenza (ore 18), seguita dall’incontro con Irene Musumeci Klein, Director of Marketing di Mubi Europe (ore 20), dalla proiezione del film First cow di Kelly Reichardt (ore 21) e dalla sonorizzazione Horò di Filippo Lilli (live elettronics) e Mattia Abballe (Sax), su immagini di found footage, dedicato alle danze etniche dell’Europa dell’est. Doppio appuntamento, invece, giovedì 29 luglio : alle ore 18 la masterclass Come scrivere una grande commedia: due casi specifici con Andrea Garello, e alle ore 21, la proiezione del film di Marco Bellocchio Sbatti il mostro in prima pagina. Lunedì 2 agosto l’appuntamento è alle ore 21 con il capolavoro di François Truffaut Effetto notte, mentre martedì 3 agosto , sempre dalle ore 21, serata di cortometraggi in collaborazione con Rai Cinema. Ingresso contingentato fino ad esaurimento posti disponibili.

L’arena all’aperto del Centro Culturale Elsa Morante all’Eur ospita fino al 14 settembre , dal lunedì al venerdì, la rassegna cinematografica a ingresso gratuito Elsa sotto le stelle a cura di ASDCST La Mimosa, in collaborazione con Istituzione Biblioteche di Roma. Cinque aree tematiche contraddistinguono i vari giorni: il lunedì in compagnia dei grandi classici con un occhio particolare al cinema di Hitchcock, il martedì con il cinema indipendente, il mercoledì con la rassegna Senza parole, dedicata al cinema muto accompagnato da musica jazz, il giovedì con il cinema d’autore e il venerdì in compagnia della commedia. Tra le prossime proiezioni: Nosferatu, il vampiro di Friedrich Wilhelm Murnau ( 28 luglio ), Sopravvissuto – The martian di Ridley Scott ( 29 luglio ), I moschettieri del re. La penultima missione di Giovanni Veronesi ( 30 luglio ), La finestra sul cortile di Alfred Hitchcock ( 2 agosto ).

Martedì 3 agosto , infine, serata di cinema indipendente con la proiezione, alle ore 20, del corto di Luca di Paolo Deathmate, alla presenza del regista; a seguire, alle ore 21, il documentario di Barbara Cupisti Womanity.

ARTE

Fino al 30 luglio la Sala Santa Rita ospita ancora l’installazione Alizarina di Gaia Bellini, mentre dal 2 al 12 agosto sarà la volta della mostra Ancora interpretati ancora a cura di Sabrina Losenno e Beatrice Marotta con le opere di Luca Arboccò e Francesco Pozzato. La nuova esposizione, che è il terzo dei 12 progetti espositivi vincitori del Bando di selezione Sala Santa Rita 2021 promosso dall’Assessorato alla Crescita culturale di Roma Capitale, si focalizza sulla storia della ex chiesa di Santa Rita da Cascia in Campitelli e in particolare sullo spostamento dell’architettura da un luogo della città a un altro avvenuto tra il 1928 e il 1940. Le opere di Pozzato e Arboccò, si interrogheranno sul monumento e sul suo rapporto con l’esterno. Ingresso libero, tutti i giorni ore 18-21 (chiuso lunedì 9 agosto).

Al Palazzo delle Esposizioni, al Piano Zero nello Spazio Fontana, prosegue fino al 27 febbraio la mostra Toccare la bellezza. Maria Montessori Bruno Munari, organizzata dall’Azienda Speciale Palaexpo e ideata dal Museo Tattile Statale Omero di Ancona, in collaborazione con la Fondazione Chiaravalle Montessori e l’Associazione Bruno Munari. La rassegna sarà un’occasione per conoscere meglio due tra i più illustri protagonisti della cultura italiana contemporanea, riconosciuti e apprezzati in tutto il mondo e presentati per la prima volta insieme in un’esposizione. Ingresso gratuito. Dal 1 al 29 agosto 2021 la mostra osserverà i seguenti orari: dal lunedì al sabato dalle ore 15 alle ore 20. Chiuso la domenica.

Prosegue fino al 22 agosto la programmazione di video e installazioni di re-creatures, a cura di Ilaria Mancia: gli spazi della Pelanda ospitano i video Human Mask di Pierre Huyghe, The Odds (part 1) di Revital Cohen e Tuur Van Balen e Ciacco di Valentina Furian, mentre il neon di Tim Etchells things that make the heart beat faster segna l’ingresso di Largo Marzi (Ingresso gratuito, ore 11-20). Fino al 6 agosto un nuovo ciclo di “apparizioni” anima inoltre gli spazi esterni con l’installazione Intrude di Parer Studio. Mercoledì 28 luglio alle ore 19.30, con l’incontro La maschera delle specie, Emanuele Coccia riflette sul rapporto tra arte contemporanea e la definizione di nuove relazioni tra le specie viventi, partendo dal video Human Mask di Pierre Huyghe. A seguire, alle 21, Giulia Crispiani e Golrokh Nafisialle presentano la loro nuova performance The city we imagine, mentre, alle 22, è in programma il concerto Volatile del duo Raia | Fiorito. Giovedì 29 luglio , alle 19.30, Giovanni Attili dialoga con Emanuele Coccia nell’incontro Civita senza aggettivi e senza altre specificazioni, mentre alle 21.30 inizia una serata dedicata ai bambini dai 7 agli 11 anni con lo spettacolo Prometeo di Agrupación Señor Serrano. Il programma dei live si chiude venerdì 30 luglio , alle 21, con EMILIO, primo lavoro da regista dell’artista Alexia Sarantopoulou, con Ondina Quadri e alle 22, con il set musicale di Lorenzo Senni. (Spettacoli a ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su: www.mattatoioroma.it).

Mercoledì 28 luglio , alle ore 19, nella terrazza del Macro prosegue con Alvin Curran REwind/REcount, la serie di incontri della sezione AGORÀ dedicata ad ascoltare e rivivere storie di musicisti e personaggi fondamentali della scena musicale italiana e non solo. A disposizione nel museo le mostre del programma estivo in tutte le sezioni di Museo per l’Immaginazione Preventiva: MUSICA DA CAMERA ospita Franca Sacchi. Enstasi; STUDIO BIBLIOGRAFICO, Artists’ Library: 1989-2021; POLIFONIA, Friedl Kubelka vom Gröller. Songs of Experience; IN-DESIGN, Julie Peeters. Daybed; PALESTRA, Reba Maybury. Faster Than An Erection; ARITMICI, Diaconia. La scrittura e l’arte dedicata a Mario Diacono; SOLO/MULTI, Tony Cokes. This isn’t Theory. This is History. Infine, ultima settimana per la mostra in realtà aumentata per dispositivi mobili Bootlicker Suite, concepita dall’artista Darren Bader per la sezione SUPPLEMENTO. Ingresso gratuito per tutte le attività

Nell’ambito delle iniziative promosse dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, domenica 1° agosto è previsto l’ingresso gratuito per tutti – residenti e non – nei musei civici di Roma e nelle aree archeologiche del Circo Massimo e dei Fori Imperiali, nel percorso pedonale dell’area archeologica del Teatro di Marcello e nel Mausoleo di Augusto (per chi è già munito di prenotazione). È possibile anche, dalle ore 18.30 alle 21.50 (ultimo ingresso), fruire della passeggiata serale nell’area archeologica dei Fori Imperiali con visita guidata itinerante che dal Foro di Traiano, attraverso il passaggio sotto Via dei Fori Imperiali, conduce al Foro di Cesare.

Tra le esposizioni da vedere: Adolfo Porry-Pastorel – L’altro sguardo. Nascita del fotogiornalismo in Italia, la prima grande personale dedicata al padre dei fotoreporter italiani, al Museo di Roma a Palazzo Braschi, e al Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco la mostra La Vita Nova. L’amore in Dante nello sguardo di 10 artiste, un grande progetto tra arte e letteratura che racconta il padre della lingua italiana attraverso le opere di importanti artiste. Nella Sala Paladino del Museo dell’Ara Pacis è invece esposto e visibile un raro cippo pomeriale di travertino, riportato alla luce nel corso degli scavi per la riqualificazione di piazza Augusto Imperatore.

Infine si segnalano le aperture straordinarie serali della mostra Roma. Nascita di una Capitale 1870-1915 al Museo di Roma a Palazzo Braschi: fino al 28 agosto , ogni mercoledì e sabato, orario prolungato fino alle 22 e visite guidate gratuite con prenotazione obbligatoria al contact center 060608 (tutti i giorni ore 9-19).

LETTERATURA

Tra gli appuntamenti proposti dalla rete delle Biblioteche di Roma si segnala mercoledì 28 luglio , alle ore 18, alla biblioteca Aldo Fabrizi l’iniziativa San Basilio, una storia, quanto storie: presentazione dell’opuscolo informativo, mostra fotografica, proiezione del teaser di un documentario e performance teatrale a cura del Teatro Popolare San Basilio. Tra le varie attività in calendario per bambini e ragazzi, si segnalano: giovedì 29 luglio dalle ore 17.30 alle 18.30, Letture in giardino, alla biblioteca Mameli, con letture ad alta voce per bambini (4-6 anni). Prenotazioni su ill.goffredomameli@bibliotechediroma.it o al numero 0645460541. E ancora, martedì 3 agosto , alle ore 10, nel giardino della biblioteca Vaccheria Nardi, Leggiamo leggiamo…all’ombra del leccio, con la presentazione di una selezione di albi illustrati a tema e con lettura ad alta voce per bambini nell’ambito del progetto “Nati per leggere”.

Proseguono, inoltre, i campi di E!State Liberi, organizzati dalla biblioteca Collina della Pace. Incontri, laboratori e attività per il recupero sociale dei territori confiscati alle mafie. In particolare si terranno lavori di pulizia del parco, dei muri e realizzazione murales nei giorni: 28 luglio , dalle ore 9 alle 13; 1° agosto , dalle ore 10 alle ore 13 e 3 agosto , dalle ore 15 alle 19. Domenica 1° agosto , dalle ore 9 alle 10, incontro tra Biblioteca Collina della Pace e ADQ Collina della Pace e, dalle ore 16 alle 19, laboratorio sui beni confiscati. Info: 06.69770342-47-45, 335.7253801 – 3453314241 (dalle 9.00 alle 16.00) – info@estateliberi.it

Fino al 31 luglio, infine, negli spazi esterni della Biblioteca Laurentina, è possibile partecipare al ricco cartellone di eventi tra sport, musica, cinema, teatro, mostre, incontri e attività ludico ricreative dell’EFFF – Eur Football Fan Festival. Programma completo e link per prenotarsi: https://www.bibliotechediroma.it/opac/news/estate-alla-biblioteca-laurentina/28280 .

Si segnala infine che per tutta l’estate i giardini e i cortili delle Biblioteche di Roma Capitale accolgono i lettori che, su prenotazione e negli orari di apertura, vogliano fruire delle sale studio all’aperto delle biblioteche Aldo Fabrizi, Arcipelago, Casa del Parco, Casa delle Letterature, Collina della Pace, Colli Portuensi, Cornelia, Flaminia, Giovenale, Laurentina, Mameli, Marconi, Onofri, Rugantino, Tullio De Mauro, Vaccheria Nardi, Villa Leopardi e Villino Corsini.

