Gli appuntamenti dell’Estate Romana dall’8 al 21 agosto

Il mese di agosto riserva ancora tante soprese con il programma di Estate Romana 2019: tra musica, cinema, teatro, letteratura ed esplorazioni urbane, tante diverse occasioni per vivere e scoprire la città. In tutti i Municipi della Capitale, un ricco calendario di eventi con il contributo delle istituzioni culturali cittadine e degli operatori risultati idonei ai bandi annuale e triennale dell’Estate romana 2019 ma anche Qui alcuni degli appuntamenti dall’8 al 21 agosto. Il programma, in continuo aggiornamento, si trova su estateromana.comune.roma.it e su Facebook, Twitter e Instagram su @culturaaroma.

Venerdì 9 e sabato 10 agosto alle 21 va in scena Il sogno del Maghrebscritto da Sandro Gindro, accompagnato dalle musiche di Patrizio Fariselli (Area open Project) alle tastiere e Andrea Biondi alle percussioni. Lo spettacolo è parte del progetto Diversamente, la manifestazione gratuita a cura dell’Associazione Culturale Psicoanalisi Contro ospitata nel Polo culturale Ex-Fienile e finalizzata a coinvolgere in attività culturali e artistiche ragazzi e giovani del territorio di Tor Bella Monaca e del VI Municipio.

Ultime battute invece, al Parco Talenti, per il Sessantotto Village, la rassegna gratuita a cura dell’Associazione Gottardo 68. Giovedì 8 agosto, la programmazione, che ha visto la direzione artistica di Tommaso “Piotta” Zanello, si chiuderà con il concerto, alle 21.30, dei Villa Ada Posse.

Dal 12 al 15 agosto, nel Borgo di Ostia Antica torna FerragOstia Antica: 8 eventi completamente gratuiti dal primo pomeriggio alla tarda serata a cura dell’Associazione culturale Affabulazione. Tra gli eventi in programma, le visite guidate performative Uniti si vince! Nullo Baldini, i braccianti ravennati e l’epopea della bonifica di Ostia (lunedì 12 dalle 10 alle 12.30 e dalle 17 alle 19.30), e Le mura raccontano: Donne senza Tempo (martedì 13 dalle 10.30 alle 12, dalle 16 alle 17.30 e dalle 17.30 alle 19). Mercoledì 14 alle 21.30, sarà la volta dei Crème & Brulée in unViaggio al centro della luna, spettacolo di fuoco e nuovo circo; giovedì 15 alle 21.30, la Compagnia Milo&Olivia proporrà Klinke: spettacolo che fonde teatro danza, tecniche di improvvisazione, giocoleria luminosa, acrobatica, verticalismo, tessuti aerei, clave e diablo acrobatico, utilizzando scale, scatole, lampadari e valigie per evoluzioni ed equilibri a 4 metri d’altezza.

La corte esterna del Museo Pietro Canonica ospita fino al 25 agosto, lo spettacolo teatrale Shakespeare Horror Story dell’attore e regista siciliano di origini russe Daniele Gonciaruk e a cura delle Officine Dagoruk. Accompagnati da un attore-guida, un viaggio dentro le pagine più cruente e crudeli delle tragedie del bardo, dal Macbeth a Re Lear. A fare da filo conduttore la vicenda di Tito Andronico, testo pregno di romanità. Lo spettacolo andrà in scena alle 20, dal mercoledì alla domenica.

I Giardini della Filarmonica Romana ospitano fino al 4 settembre I Solisti del Teatro, lo storico festival proposto dalla Cooperativa Teatro91. Tra gli altri segnaliamo: lunedì 12, Evviva Maria!, lo spettacolo di Ulderico Pesce interpretato da Lara Chiellino, che narra della rivolta popolare di Reggio Calabria del 1970; mercoledì 21, Lo Spettacolo comincia con CAROSELLO, mise en éspace su una televisione che non c’è più, di e con Riccardo Castagnari accompagnato al pianoforte da Andrea Calvani. Gli spettacoli inizieranno alle 21.30. A Ostia, nel cortile del Teatro del Lido, fino al 25 agosto Teatri d’Arrembaggio – Piraterie, Incanti e Castelli di Sabbia, il festival multidisciplinare, multimediale e gratuito a cura dell’Associazione Culturale Valdrada. Tra gli eventi in programma in questi due weekend, domenica 11 alle 19, la Compagnia Nando & Maila sarà sul palco con Sonata per Tubi: arie di musica classica per strumenti inconsueti di e con Ferdinando D’Andria e Maila Sparapani; sabato 17 alle 21, Valdrada Teatro presenta EPIC FAIL #1 – Precario Diario, spettacolo di e con Chiara Becchimanzi, Giulia Vanni, Monika Fabrizi, Giorgia Conteduca e Margherita Franceschi e con l’“Occhio di Sauron” di Daniele Fabbri.

Giovedì 8 alle 21, alla Casa del Cinema nell’ambito di Caleidoscopio, la proiezione gratuita in lingua originale con sottotitoli in italiano diPandorum diretto da Christian Alvart: il film verrà introdotto dall’astronomo Stefano Giovanardi; martedì 20, invece, verrà proposto il film La giusta distanza di Carlo Mazzacurati. Sull’Isola Tiberina per la XXV edizione de L’Isola del Cinema, la manifestazione promossa dall’Associazione Culturale Amici di Trastevere, da segnalare domenica 11 alle 22, la serata gratuita in omaggio a Tonino Zangardi sullo Schermo Tevere con il noir Sandrine nella pioggia e sabato 17 alle 22, in Cinelab, omaggio a Bernardo Bertolucci con la proiezione de La comare secca.Estate al Liceo Righi, l’arena cinematografica a cura di Boncompagni22, propone, alle 21.15 nel Giardino Liberty del Liceo Righi: venerdì 9 la proiezione della commedia Modalità aereo di Fausto Brizzi; domenica 18, Euforia di Valeria Golino. In Piazza Benedetto Brin c’è Arena Garbatella, l’arena cinematografica estiva a cura di Olivud srl che lunedì 12 alle 21.15 presenta il film C’è tempo di Walter Veltroni e lunedì 19, La paranza dei bambini di Claudio Giovannesi. Prosegue a Villa Lazzaroni la rassegna Parco del Cinema, a cura dell’Associazione Culturale Arene Diverse; tra le proiezioni in programma alle 21.15: mercoledì 14, Notti magiche di Paolo Virzì, giovedì 15, Non ci resta che il crimine di Massimiliano Bruno e venerdì 16, Momenti di trascurabile felicità di Daniele Luchetti.

Prosegue a Ostiense la seconda edizione di Parco Schuster, il festival completamente gratuito a cura di Knock srl. Tra gli eventi in programma: venerdì 9, rap e poesia si fondono con gli Assalti Frontalicon Inoki Ness e il movimento Rap Pirata; domenica 11, appuntamento con Michele Ascolese: il suonatore Faber, lo spettacolo ispirato al repertorio di Fabrizio De André. L’inizio dei concerti è previsto alle 21.30.A Villa Celimontana, continua fino al 10 settembre la programmazione diVillage Celimontana a cura del Jazz Village Roma srls. Tra i concerti gratuiti in programma alle 22: giovedì 8 agosto serata Bevo Solo Rock’n’roll con alle 21 il concerto dei Caltiki e, a seguire, Marco Liotti & Fifty Fifty; martedì 20, torna il consueto appuntamento con lo swing con il concerto degli Swingin’Fat Cats. Proseguono fino al 28 settembre, nell’Area archeologica del Teatro di Marcello, I Concerti del Tempietto a cura dell’Associazione Culturale Il Tempietto. Tra le proposte, tutte alle 20.30, sabato 10, TUTTOLISZT con Jakub Dera al pianoforte; mercoledì 14, Emanuele Frenzilli eseguirà al pianoforte arie di Bach, Brahms, Rachmaninov e Liszt; giovedì 15, appuntamento con il tradizionale Concerto di Ferragosto che vedrà sul palco il pianista Hiroshi Takasu che proporrà al pubblico musiche, tra gli altri, di Bach, Čajkovskij, Schumann e Gluck. Nei Giardini di Castel Sant’Angelo, fino al 1° settembre continuaLetture d’Estate a cura della Federazione Italiana Invito alla Lettura. Tra i tanti eventi completamente gratuiti in programma sarà protagonista anche la musica: giovedì 15, serata a ritmo swing con Giorgio Cuscito e la Swing Valley Band; domenica 18, c’è Rock around the Moon: conferenza scientifico/storico/informativa accompagnata da racconti, aneddoti, contributi video e brani musicali eseguiti dal vivo dall’artista Raffaella Misiti affiancata dall’astrofisico Ettore Perozzi e, alla chitarra, da Annalisa Baldi. Spettacoli previsti alle 21.30