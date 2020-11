Gli appuntamenti online fino al 30 novembre del Sistema Musei in Comune

Continua sulla piattaforma Google Suite l’iniziativa aMICi on line, dedicata ai possessori della Mic Card e non solo, con approfondimenti dei curatori della Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali sui temi e le opere delle mostre e delle collezioni dei musei civici di Roma. Due gli appuntamenti di mercoledì 25 novembre, entrambi alle 16.00: il primo è un tour a sorpresa al Museo di Roma in Trastevere, con le curatrici Roberta Perfetti e Silvia Telmon, attraverso le opere e gli oggetti delle collezioni del museo, dagli acquerelli di Ettore Roesler Franz al mondo di Trilussa.

L’altro, Sguardi dai Mercati, approfitta delle grandi aperture e dei punti panoramici dei Mercati di Traiano – Museo dei Fori Imperiali per mostrare la vista eterna e mutevole che si gode dal monumento, ripercorrendone la storia attraverso l’esperienza visiva. A cura di Lucia Cianciulli.

I Musei Capitolini, giovedì 26 novembre alle 17.00, propongono Il fascino della divisa. L’immagine militare dei Romani, un incontro dedicato alle numerose sculture dei Musei Capitolini che raccontano il rapporto dei Romani con l’affascinante mondo militare. A cura di Alessandra Avagliano.

Per partecipare è necessario prenotarsi chiamando lo 060608. Si accede alla piattaforma con il link che sarà inviato tramite e-mail. Numero partecipanti: 50

Mercoledì 25 novembre, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne 2020, sarà pubblicato sulla pagina Facebook @MuseoCarloBilotti e su Instagram @museiincomuneroma, il video realizzato da Giorgio Trevese che racconta la genesi e i significati profondi della mostra CRUOR di Renata Rampazzi, a cura di Claudio Strinati, in corso dallo scorso 17 settembre al Museo Carlo Bilotti. L’artista si batte sin dagli anni Settanta per la parità delle donne e la loro emancipazione, traducendo nei suoi quadri la forza della denuncia contro la discriminazione di genere.

In uno dei parchi storici più famosi e amati di Roma è sempre possibile visitare Back to nature. Arte Contemporanea a Villa Borghese, un percorso con installazioni d’arte contemporanea di artisti di fama internazionale. L’inedito progetto espositivo riflette sul futuro e sulla necessità di costruire un nuovo rapporto con la natura, in questo complicato periodo di cambiamenti climatici e di pandemia.

Sulla porzione di Mura Aureliane in via di Porta Labicana, la mostra INSIEME espone all’aperto le opere di 19 artisti, componendo un unico grande mosaico che esprime la vitalità del fermento culturale cittadino.

Sono sempre disponibili anche i tour virtuali nei musei di Roma Capitale per scoprire da vicino le collezioni dei Musei Capitolini (tourvirtuale.museicapitolini.org), dei Mercati di Traiano – Museo dei Fori Imperiali (tourvirtuale.mercatiditraiano.it), del Museo dell’Ara Pacis (tourvirtuale.arapacis.it), del Museo Napoleonico (tourvirtuale.museonapoleonico.it), del Casino Nobile dei Musei di Villa Torlonia (tourvirtuale.museivillatorlonia.it).

Il Sistema Musei Civici di Roma Capitale è presente sulla piattaforma online www.google.com/artproject sviluppata dal Google Cultural Institute: il pubblico può apprezzare le circa 800 immagini in alta risoluzione delle opere più significative dei Musei Capitolini, Centrale Montemartini, Mercati di Traiano – Museo dei Fori Imperiali, Museo dell’Ara Pacis, Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco, Museo della Civiltà Romana, Museo delle Mura, del Museo di Roma, Museo Napoleonico, Casa Museo Alberto Moravia, Galleria d’Arte Moderna, Museo Carlo Bilotti – Aranciera di Villa Borghese, Museo Pietro Canonica a Villa Borghese, Museo di Roma in Trastevere e dei Musei di Villa Torlonia.

Infine, sono disponibili le proposte in modalità virtuale sulla piattaforma Google Suite di PAD – Patrimonio a distanza, progetto didattico della Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali per una lettura multidisciplinare del patrimonio dei beni culturali di Roma Capitale, con visite e laboratori didattici gratuiti per le scuole di ogni ordine e grado. Un modo per “fare scuola” insieme, per continuare ad accorciare le distanze anche quando la “vicinanza” non è immediatamente praticabile.

Info dettagliate sulle singole attività allo 060608 e su scuole.museiincomuneroma.it, www.museiincomuneroma.it e www.sovraintendenzaroma