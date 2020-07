Gli appuntamenti per Romarama fino al 19 luglio 2020

Questi alcuni degli appuntamenti fino al 19 luglio 2020 di Romarama. Sul sito web romarama.it il dettaglio delle iniziative e sul canale social @culturaaroma aggiornamenti quotidiani.

Tra le novità della settimana, la partenza dei progetti vincitori del bando EUREKA!ROMA2020-2021-2022. Si comincerà nel XV Municipio, davanti alla Biblioteca Galline Bianche, dove prenderà il via da martedì 14 luglio la manifestazione Mi fai virtuale! a cura di PAV, il progetto per giovani che collega l’arte alla ricerca scientifica attraverso l’utilizzo di applicativi digitali e realtà virtuale. In programma da martedì 14 a venerdì 17 luglio smart lessons divulgative e workshop di virtual body lab. Con una mostra fotografica nel cortile del Centro Sperimentale di Fotografia Adams e visite guidate all’Eur, Portuense e Ponte Fabricio, partirà dal 16 luglio la terza edizione Genius Loci. Dove abita il Genio, il festival sulla ricerca scientifica e sulla tecnologia a cura dell’associazione culturale Open City Roma che quest’anno ha per tema l’ambientalismo scientifico.

Il fiume Tevere sarà protagonista della visita guidata organizzata il 17 luglio da Flumen. Climate Actions per i parchi e i fiumi a Roma, un progetto dell’Associazione Climate Art Project che – tra azioni pubbliche, arte contemporanea, scienza e didattica – mira a sensibilizzare la cittadinanza sulle tematiche ambientali e sull’importanza di preservare le acque dei fiumi Aniene e Tevere e le aree verdi della città.

Uno dei luoghi per spettacoli più antichi al mondo, il Circo Massimo, ospiterà da questa settimana sia la ripresa dal 14 luglio di Circo Maximo Experience, esperienza unica per riviverne la storia in realtà aumentata e virtuale grazie a 22 serate di apertura straordinaria dalle 18 alle 21 ; e, novità assoluta, la stagione estiva del Teatro dell’Opera di Roma, che inaugurerà giovedì 16 luglio alle ore 21 con il Rigoletto di Giuseppe Verdi nell’interpretazione musicale del maestro Daniele Gatti e la regia di Damiano Michieletto (repliche sabato 18 e lunedì 20 ). A questa inaugurazione si affiancherà anche la riapertura del Teatro Costanzi che proporrà martedì 14 luglio alle 19 (replica, sabato 18 alle 18) il concerto del Coro femminile dal titolo Il Teatro Canta.

Tante le nuove piazze all’aperto riattivate con attività e manifestazioni nell’estate di Romarama. Nello spazio esterno del MAXXI, in via Guido Reni, martedì 14 luglio alle ore 21 la premiazione del concorso di documentari Extra Doc Festival realizzato da Fondazione Cinema per Roma e MAXXI con la partecipazione del regista, sceneggiatore e presidente di giuria Daniele Luchetti. Saranno inoltre ospiti, per Estate al MAXXI, Marco Risi che presenterà Forte respiro rapido. La mia vita con Dino Risi ( mercoledì 15 alle 21) e Zerocalcare che presenterà la nuova edizione ampliata di Kobane Calling. Oggi (giovedì 16 luglio alle 21 ); mentre venerdì 17 luglio alle 21 , il programma prevede lo spettacolo L’abisso, di e con Davide Enia.

Piazza estiva anche al Teatro India, dove la programmazione prosegue con il doppio spettacolo site-specific Jukebox – Roma di Encyclopédie de la Parole, interpretato da Monica Demuru ( 16 e 17 luglio alle 21.30 ). Sabato 18 alle 21.30 , invece, in scena il RedReading#13 di Bartolini/Baronio Un Giorno Bianco.

Sul palco all’aperto della Cavea dell’Auditorium Parco della Musica continua il ciclo di concerti del Maestro Antonio Pappano per celebrare i 250 anni dalla nascita di Beethoven (16 luglio ore 21). Nell’ambito di Auditorium Reloaded si esibiranno inoltre l’Orchestraccia ( 14 luglio ), Nicola Piovani ( 15 luglio ), Alex Britti ( 18 luglio ) e Stefano Bollani (19 luglio).

A Villa Osio, nell’ambito della rassegna Casa del Jazz Reloaded, in programma Antonello Salis & Riccardo Fassi Tankio 5tet ( 15 luglio ), Franco D’Andrea ( 17 luglio ) e Rosario Giuliani accompagnato da Pietro Lussu, Dario Deidda, Roberto Gatto ( 18 luglio ). Per I concerti nel Parco in scena Riccardo Rossi ( 14 luglio ) e Marco Paolini ( 16 luglio ), con un nuovo progetto in prima assoluta.

A Villa Torlonia, nel giardino della Casina delle Civette, domenica 19 luglio alle 11 nuovo appuntamento dei Concerti del Portico. Percorsi per la Musica 2020 con la soprano Silvia Mirarchi e la chitarra di Luca Villani.

A Villa Borghese, nel Teatro all’aperto Ettore Scola, proseguono le proiezioni serali gratuite di Caleidoscopio, la stagione estiva della Casa del Cinema, introdotte da interventi di esperti del settore: martedì 14 La grande bellezza di Sorrentino, giovedì 16 Miseria e nobiltà di Mattoli e domenica 19 La terrazza di Scola. Mercoledì 15 partirà invece la rassegna Fernando Di Leo. Un maestro per Tarantino con la proiezione di Milano calibro 9.

Tornerà ad animarsi in questa settimana di Romarama anche il MACRO. Dopo quasi un anno, lo spazio riaprirà al pubblico ad ingresso gratuito da venerdì 17 luglio con Museo per l’Immaginazione Preventiva – EDITORIALE, la mostra che introduce la nuova programmazione espositiva con la direzione artistica di Luca Lo Pinto. Ad anticipare direzioni, temi e contenuti del futuro programma sono cinquantacinque opere, molte delle quali create per l’occasione o mai esposte prima. Per la giornata del 17 luglio è prevista un’apertura speciale dalle ore 12 alle 24 .

Dal Nomentano a Via Nazionale, dove si potranno ancora ammirare al Palazzo delle Esposizioni le mostre Jim Dine ( fino al 26 luglio ), World Press Photo 2020 ( fino al 2 agosto ), Condizione Assange. Quaranta ritratti di Miltos Manetas ( fino al 26 luglio – visitabile solo sul sito e sui canali social ) e Tra Munari e Rodari ( fino al 24 ottobre ). Il 14 e 15 luglio il palinsesto digital del Palazzo proporrà due talk in streaming (sul proprio canale Facebook) nell’ambito del World Press Photo 2020.

Nei Musei Civici proseguono le attività di Patrimonio in Comune con visite didattiche, anche con la MIC card, in programma giovedì 16 e domenica 19 luglio ai Musei Capitolini, Centrale Montemartini, Museo dell’Ara Pacis, Museo di Roma in Trastevere, Musei di Villa Torlonia, Museo Civico di Zoologia e due visite itineranti con partenza dal Museo Carlo Bilotti e dal Museo di Roma. La pagina Facebook del Museo di Zoologia presenterà inoltre dal 13 luglio un video sulle conchiglie “Monterosato” mentre il 17 luglio Il cielo dal balcone proporrà un viaggio Nel Cuore della Galassia alla scoperta delle costellazioni di Sagittario e Scudo accompagnati dagli astronomi del Planetario.

Continuerà anche questa settimana il servizio di biblioteca itinerante proposto dalle Biblioteche di Roma, che riaprono altre 15 sedi. In un percorso all’interno del IV Municipio, la biblionavetta dell’Associazione Trousse farà sosta nel giardino della Biblioteca Vaccheria Nardi per il laboratorio d’Arte Officina delle Arti ( martedì 14 luglio dalle 10 alle 13 ); nel mercato coperto di San Basilio ( sabato 18 luglio dalle 9 alle 12 ) e nel Centro Culturale Casale Caletto per un incontro sociale con proiezioni sulla legalità e sul quartiere San Basilio ( sabato 18 luglio alle 20 ). Un’altra navetta, quella dell’Associazione Sentieri Popolari, sosterà invece, giovedì 16 luglio alle 19.30 , nel giardino della Biblioteca Rugantino nel VI Municipio, proponendo ai cittadini i laboratori L’orto botanico e Alla scoperta delle piante d’Italia.

Nell’ambito della stagione Verso il ritorno del Teatro di Roma, al Teatro Argentina mercoledì 15 luglio alle ore 21 sarà proposta L’arte di curare e di raccontare, indagine sul processo creativo a cura di Roberto Gandini, mentre venerdì 17 luglio alle ore 21 avrà luogo un evento speciale gratuito dedicato ad Andrea Camilleri a un anno dalla sua scomparsa, con la proiezione del film Conversazioni su Tiresia. Di e con Andrea Camilleri.

Nell’ambito della manifestazione r…Estate a Teatro, il Teatro Tor Bella Monaca ospiterà lo spettacolo Ago Capitano Silenzioso, con Ariele Vincenti ( 17, 18 e 19 luglio) , la storia del compianto capitano della Roma Agostino Di Bartolomei, vista attraverso gli occhi e la memoria di un tifoso e amico d’infanzia.

Musica e interviste in webradio nella settimana di #TdlOnline del Teatro del Lido di Ostia: mercoledì 15 luglio alle ore 19 la parte conclusiva di Note mai dette, un concerto in quattro parti, realizzato dai venti orchestrali dell’Orchestra del TDL; sabato 18 luglio alle ore 19 , in collaborazione con RadiAttiva, Chiara Becchimanzi presenterà le Conversazioni Resistenti con un’intervista a David Riondino.