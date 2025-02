Gli Orti Urbani di Santa Maria della Pietà nella fase finale

«Dopo l’importante approvazione da parte dell’Assemblea Capitolina del nuovo ‘Regolamento sugli Orti Urbani’, sarà proprio la Città Metropolitana a consegnare a Roma Capitale i primi orti, ubicati nel quadrante adiacente al complesso di Santa Maria della Pietà.

Appena insediati tre anni fa con la nuova consiliatura del Sindaco metropolitano Roberto Gualtieri, insieme con il Dipartimento Patrimonio, ci siamo trovati un progetto lasciato dalla precedente giunta che presentava numerose criticità, dai finanziamenti provenienti dal bando per la sicurezza delle periferie della Presidenza del Consiglio da spendere subito, a una cittadinanza che non era stata affatto coinvolta nella questione.

Abbiamo dato ascolto ai cittadini ed abbiamo dato inizio ai lavori che comprendevano anche la bonifica del sito: sono stati complessivamente portati a discarica 190.000 kg di rifiuti di varia natura e 1.200 tonnellate di rifiuti verdi da vegetazione infestante. Il cantiere è stato gestito con la collaborazione della polizia metropolitana e il lavoro, in molti passaggi, è stato davvero difficoltoso.

Ma ora siamo entrati nella fase finale e nella prossima Primavera consegneremo all’amministrazione capitolina i primi orti cittadini da assegnare»

Così la Consigliera Delegata al Bilancio e Patrimonio della Città Metropolitana di Roma Capitale, Cristina Michetelli.

«Si tratta di quasi 200 orti, ciascuno recintato e fornito di acqua per irrigazione, percorsi naturalistici pedonali con illuminazione alimentata da pannelli fotovoltaici, aree giochi e fitness al servizio del quartiere, in un’area di circa 34.000 mq. Sono stati piantati 360 nuovi alberi e 650 nuovi arbusti e sono state preservate le alberature di pregio preesistenti e le diverse specie animali che avevano nel sito il loro habitat naturale, comprese cinque colonie feline. Sarà un vero polmone verde recuperato dalla Città Metropolitana, che con Roma Capitale metteremo al servizio dei romani e delle romane».

Così conclude la consigliera Cristina Michetelli.

